Aitana canta al amor clandestino en "Los Ángeles", que lanzará el 30 de marzo

Aitana canta a un amor clandestino en su tema "Los Ángeles", que lanzará el próximo 30 de marzo y constituye un anticipo de su esperado tercer disco de estudio, titulado como la primera letra del alfabeto griego, "Alfa".

"Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas / Eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías / Pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía", rezan los versos del fragmento que la artista ha publicado en su perfil oficial en TikTok.

Por su letra, son muchos los medios que se han apresurado a hacer una lectura más personal de la canción al interpretar que narra el origen de la relación que mantiene con el también artista Sebastián Yatra, después de cuatro años junto al actor Miguel Bernardeau.

El lanzamiento del tema, previsto para la madrugada del próximo jueves al viernes en España, se anticipará unas horas en otros puntos del planeta para que todo el público de esta artista pueda conocer su nueva música al mismo tiempo.

Así, según ha detallado en Twitter, "Los Ángeles" verá la luz a las 3 de la tarde en la ciudad que le da nombre, mientras que en México lo hará a las 4, en Colombia, Perú y Ecuador a las 5, en Miami a las 6 y en Argentina y Uruguay a las 7.

"No es solo un álbum", escribió Aitana en otro mensaje en Twitter a principios de mes, cuando empezó a desvelar detalles del disco que tomará el relevo a "11 razones" (2020) y en el que aparentemente fusionará su habitual estilo pop con más elementos de música electrónica.

Desde su salida de "Operación Triunfo 2017" como segunda clasificada y su posterior debut musical con el disco "Spoiler" (2019), se ha consolidado como una de las grandes en España y fue, junto a Rosalía, la única solista femenina que logró colarse en el "Top 10" de los artistas que más entradas vendieron para sus conciertos en 2022.