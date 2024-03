Francina Armengol no puede seguir siendo presidenta del Congreso si no da todas las explicaciones'. Lo acaba de pedir aquí, en 'Herrera en COPE', su sucesora al frente del gobierno balear, la popular Marga Prohens, tras conocer que el anterior ejecutivo liderado por la socialista Armengol habría emitido informes falsos para avalar las mascarillas defectuosas del caso Koldo a sabiendas de que no servían.