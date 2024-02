José Luis Ábalos no entrega su acta de diputado del PSOE y se pasará al Grupo Mixto. Anunciará su decisión en los próximos minutos. Finalmente no cede ante el ultimátum dado por la Ejecutiva socialista ante la investigación abierta a su ex asesor Koldo García en una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas.