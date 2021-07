Boletín de noticias COPE del 30 de julio de 2021 a las 15.00 horas

Viernes 30 de julio en el que la palabra más repetida es vacaciones. Ruido de maletas a esta hora en aeropuertos y estaciones de tren. Nos fijamos también en las carreteras. La DGT prevé solo durante este fin de semana algo más de cuatro millones y medio de desplazamientos. El dispositivo lo forman 39 drones, 12 helicópteros y casi 1.400 radares. Todos los viernes a esta hora suelen presentar ya complicaciones en las carreteras españolas. Pero este no es un viernes más.

Una operación salida que, por segundo año, está marcada por la pandemia y por las consecuencias económicas de la pandemia. Una encuesta de la asociación de autónomos revela que seis de cada diez trabajadores con esta condición no se van a ir de vacaciones o no lo tiene decidido. Antes de la pandemia eran cuatro de cada diez en esa situación. Además, hay que mirar al precio de los carburantes. No se trata de fastidiar las vacaciones a nadie pero si vas a repostar lo habrás comprobado. El precio del gasoil roza el euro con 30 céntimos de media. La gasolina 1,40. Esto supone un 21% más que hace un año.