Boletín de noticias de COPE del 25 de enero de 2023 a las 17.00 horas

En Galicia, los trabajadores de Comisiones Obreras están en huelga indefinida... Piden mejoras salariales y un nuevo convenio colectivo, ya que el actual lleva 12 años en vigor... pero denuncian el silencio del sindicato ante sus reivindicaciones y que todavía no se han sentado a negociar.Nueva rebaja de condena a un condenado por delitos sexuales por la Ley del Solo Sí es Sí... Baja de los 11 años a los 10 la pena a un padre adoptivo abusó de forma reiterada de su hija menor... Con esta ya son más de 260 las reducciones de condena que se han llevado a cabo desde que entró en vigor la nueva norma. Además, los servicios penitenciarios de la Generalitat de Cataluña advierten de un alto riesgo de reincidencia del violador excarcelado la semana pasada en Lleida, después de que la audiencia provincial rebajara su condena de 15 a nueve años y medio de cárcel... Aunque esté en libertad, no podrá acercarse a la las víctimas durante los próximos diez años... Y el Departamento de Justicia catalán ya ha activado el protocolo para ex internos de riesgo.

45 policías nacionales a un paso de juicio por su actuación para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña... El juez que investiga los hechos les ha procesado ante indicios de cargas desproporcionadas en 25 escuelas de Barcelona que acogieron urnas durante la jornada... Una actuación que, según el auto judicial, podría constituir delitos de torturas, lesiones y contra la integridad.