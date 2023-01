Boletín de noticias de COPE del 31 de enero de 2023 a las 10.00 horas.

Tal y como te acabamos de adelantar en 'Herrera en COPE' el Tribunal Superior de Justicia de la UE da la razón al juez Llarena y asegura que no se justifica que Bélgica no ejecute la euroorden para extraditar a Puigdemont a España. El ex presidente de la Generalitat lleva más de cinco años fugado de la justicia española.