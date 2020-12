Boletín de noticias COPE del 3 de diciembre de 2020 a las 17.00 horas

No solo algunas comunidades Autónomas consideran que las restricciones propuestas por el gobierno central para Navidad son demasiado laxas y que se debería cerrar aún más la mano. Los expertos consideran que, si queremos evitar una tercera ola en enero deberíamos ser mas cuidadosos, reducir al máximo las reuniones, sobre todo con personas con las que no convivimos habitualmente. En la Tarde de COPE el epidemiólogo Daniel Lopez Acuña, ex director de acción sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, aseguraba que el plan del gobierno es insuficiente y que todos debemos ser más responsables.