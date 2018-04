Fernández y Navarrete regresan a Las Ventas

Dos de los protagonistas del festejo, Diego Fernández y García Navarrete, se han dado cita en Madrid para compartir inquietudes y mostrar su competencia ante la novillada del domingo.



Diego Fernández trenzó su último paseíllo en Madrid el pasado 3 de septiembre ante los novillos de San Martín. Fue el único festejo que toreó en 2017 y sabe la importancia que tiene el que ocurra algo el próximo domingo: “Cada vez que toreas en Madrid es una oportunidad increíblemente buena y estar en la plaza más importante del mundo te hace vivir feliz. Espero poder expresarme como soy y que todo el sacrificio que he tenido durante el invierno se vea reflejado".



Accidentada presentación en Madrid que tuvo García Navarrete el pasado año, el 2 de abril, ante novillos de La Quinta. Su primer rival le cogió dejándole dos graves cornadas, una de ellas en el cuello. Olvidados los fantasmas, afronta su regreso a Las Ventas: “Esa cogida te da que pensar, a mí me ha llegado pronto y quizás lo tengo más claro que nunca. Sólo espero que la novillada me ayude un poco porque lo demás lo pongo yo y lo pondré, tengo mucha fe".