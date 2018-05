"He pasado las dos primeras noches con algo de fiebre y mucho dolor en la pierna, y, aunque todavía no tengo apenas movilidad, los doctores me han dicho que la recuperaré con el paso de los días y que a base de rehabilitación podré estar listo para reaparecer en varias semanas", reconocía Navarrete.

El joven novillero de Vilches, de 23 años, aseguraba también que tiene la mente puesta en Sevilla, donde está anunciado el próximo 14 de junio, la "mejor plaza para reaparecer" y presentarse a la vez.

García Navarrete cayó herido al entrar a matar al tercer novillo del festejo celebrado el pasado domingo en Las Ventas, de la ganadería de Los Chospes.

El animal, manso y con peligro, ya le había avisado en varias ocasiones durante la faena de muleta, prendiéndole de forma certera en el muslo tras el segundo envite con la espada.

En la enfermería fue intervenido de "una cornada en tercio medio, cara anterior del muslo derecho con una trayectoria hacia fuera de 15 centímetros que produce destrozos en músculo cuádriceps; y un puntazo corrido en el glúteo, con pronóstico menos grave".