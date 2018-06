Esta herramienta te informa si tu clave ha sido hackeada

¿Sabes cuáles son las claves más usadas? Parece broma pero no lo es: password, 123456 y 12345678. Los servicios de registro no dejan de avisar de que se recomiendan contraseñas que mezclen números y letras y no poner las más sencillas, pero siguen siendo las más recurridas. El peligro consiste en que alguien malintencionado podría hackearlas, es decir, hacerse con ellas y usar tu cuenta con motivos fraudulentos.

¿Cómo saber si la cuenta ha sido hackeada? Pues hay una herramienta gratuita accesible para cualquiera: https://haveibeenpwned.com/, que además de informarte de eso te da consejos para elegir la nueva clave.

Otra opción es añadir a Chrome una extensión también gratuita llamada PassProtect que verificará con esa web las claves que vayamos poniendo en internet y nos dirá al momento si son seguras o han sido hackeadas.

Siempre es recomendable usar distintas contraseñas para los distintos servicios que tengamos y apuntarlas en sitios que solo nosotros conozacamos para que, en caso de que alguna se nos olvide, poder recordarla sin mayores problemas.