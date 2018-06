"No se puede culpar a una chica a la que han violado por estar borracha"

La encuesta elaborada por la Delegación del Gobierno, anterior, para la violencia de género, se produjo antes de que se produjera la sentencia de 'La Manada'. La mitad de los españoles creemos que el alcohol es el principal causante de una violación.

Los datos se han extraído de un total de 2465 entrevistas a personas de ambos sexos y mayores de 16 años. Los resultados son los siguientes:

- El 15% cree que si la víctima ha sido agredida mientras estaba borracha, ella tiene parte de culpa por haber perdido el control

- En el ámbito laboral 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 6 mujeres dicen que se suele exagerar al hablar de violencia en el trabajo

- Sobre la manera de vestir, 1 de cada 6 asegura que a una mujer que viste de forma provocativa, no debería sorprenderle que un hombre le obligue a tener relaciones sexuales

- El 14% dice que si caminan solas de noche, las mujeres tienen parte de culpa si son violadas

- 1 de cada 5 restan credibilidad a una víctima si esta ha tenido muchas parejas sexuales

En 'La Tarde' hemos hablado con Carmen Meneses para analizar estos resultados: "No me sorprende mucho, hay sectores dentro de la población que piensa así, eso nos hace vislumbrar que muchos de los trabajos que hacemos en igualdad, queda mucho por hacer".

Para Carmen, hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en el tema educativo: "Los centros educativos no son los únicos responsables, son los padres los que tiene que trabajar ese aspecto. Los jóvenes hacen lo que ven en casa, y eso es mucho mas relevante que lo que le digan los profesores. Internet es un muy buen modelo educativo pero también uno muy malo".

En cuanto al tema del alcohol, y los resultados obtenidos al respecto, Meneses cree que los jóvenes deben aprender a beber: "El alcohol es una forma de justificar, porque hay gente que bebe y no viola y al revés, no se puede justificar ni en la conducta de agresión ni en la conducta de la victima. Hoy los jóvenes beben y el proceso de beber es un proceso de aprendizaje. No saben beber. Pero no se les puede culpar a la chica de que la han violado porque está borracha".