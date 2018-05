El encendido discurso de Alfonso Guerra sobre 'la España de la infamia' que Expósito pone de ejemplo

Ángel Expósito ha dedicado su monólogo de este miércoles a desgranar las palabras que el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra pronunció hace escasos días durante una conferencia en Sevilla. Para el comunicador, "aunque se mire la actualidad española con cierto desapego, también se ve con cierto dolor. Y hasta con pena. ¿Tan mal se vive en Cataluña para que los independentistas estén montando el pollo que están montando? ¿Por qué somos tan necios, tan autodestructivos? ¿Por qué tenemos tan poco orgullo?" Y cree que Guerra define a la perfección esta realidad:

"Cuando unos matones maltratan a dos parejas de novios que descansaban tomando un refrigerio en un bar, tal acto de violencia es motivo de una manifestación de miles de personas. ¿En apoyo de los maltratados? No, en solidaridad con los matones. Cuando en unas escuelas los maestros humillan a los niños cuyos padres pertenecen a la Guardia Civil o a la Policía, ante el colegio se concentran padres y alumnos. ¿Para apoyar a los niños ofendidos? No, para apoyar a los maestros torturadores. Es la España de la infamia. La España de la nobleza de espíritu siempre en el contraste y la paradoja. ¿O acaso no lo es que sea jalee y se aplauda al grito de 'Visca Catalunya' o 'Gora Euskadi' pero no se acepte la expresión 'Viva España' so pena de recibir el anatema de 'facha'? Se ha convertido en el adjetivo preferido de los impostores de la izquierda de salón"

Expósito coincide con Guerra en este análisis y cree que el nivel de hartazgo y de injusticia está llevando a esta nuestra España a cotas más que preocupantes. "Cuando uno ve el espectáculo de las cruces en las playas de Cataluña; cuando se mastica la provocación constante... ¿qué quieres que te diga? Me da pena. Y cierto miedo, porque creo que en cualquier momento se puede liar muy gorda. Mucho más gorda. Y me da que eso es lo que están buscando".

Por último, Expósito se pregunta si PP y PSOE no se dan cuenta de qué es lo que se va a votar en las próximas elecciones autonómicas y municipales y un año después en las generales. "Mete en una coctelera el procés, los escupitajos del tal Torra, el casoplón de Pablo Iglesias, lo de Zaplana y otros tantos... y envuélvelo todo en un bandera de España para que no se vea. ¿No se dan cuenta de qué está pasando?"