Un joven australiano canta el 'Asturias, patria querida' en honor a su abuela, enferma de Alzheimer

Oskar Proy, un cantante australiano de 18 años, sorprendió a propios y a extraños en el concurso de 'La Voz' Australia. Cuando le llegó su turno en las audiciones a ciegas, el joven entró con una guitarra e interpretó el 'Asturias, patria querida', en honor a su abuela Mónica, enferma de Alzheimer. Asturiana de nacimiento, pero que tuvo que emigrar cuando era muy joven a Australia.

"Mónica se ha emocionado al escuchar la canción, pero que no ha reconocido a su nieto"

Dos de los cuatro coaches se giraron, y el concursante accedió al concurso, gracias a su magnífica actuación. Se ha convertido en toda una celebridad en el pueblo que vio nacer a su familia, Llano de Margolles.

Ana María, es amiga de la familia: "Queda a 7 km de Arriondas y a 10 de Ribadesella. Es un pueblecito muy pequeño, en invierno seremos 15 vecinos, y en verano el doble. Ya solo queda gente mayor, es muy tranquilo". Ana María, se ha criado en la casa de al lado de Mónica: "Ella cantaba muy bien. Emigró cuando aquí no había mucha vida. Ella era muy joven, y cuando veía los aviones pasar, decía que algún día se subiría en ello, y así fue. Se terminó casando allí, y tuvo cuatro hijos". Antes, pasaba medio año en Asturias y el otro medio en Australia, pero desde que le llegó la enfermedad, no ha podido volver: "El abuelo de Oskar me ha llamado hoy, y me ha dicho que Mónica se ha emocionado al escuchar la canción, pero que no ha reconocido a su nieto".

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA | Ana María en 'La Tarde'

Oskar, se convertido en una figura para el pueblo, ya que ha puesto a Llano de Margolles en el mapa: "Cuando he hablado con el abuelo, me ha dicho que han invitado a su nieto a ver el descenso del Sella, pero que iba a ser difícil, porque están muy lejos".