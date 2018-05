Periódicos británicos difunden una falsa alerta de erupción volcánica en Tenerife

Periódicos sensacionalistas británicos como Sunday Express, The Sun o Daily Mail difunden estos días noticias sobre una “probable” erupción del Teide, el volcán tinerfeño, que estaría “a punto de explotar”. Las informaciones surgen a raíz de los 250 terremotos que se han registrado en la isla desde el 29 de abril, y que han hecho saltar las alarmas en una comunidad autónoma con más de cinco millones de turistas británicos al año.

