¿Qué debemos hacer si nos pican insectos como las abejas o las avispas?

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil investiga por qué un enjambre de abejas domésticas atacó el pasado sábado en San Bartolomé de Pinares (Ávila) a un matrimonio octogenario, que recibió mas de 2.000 picaduras, y que está ingresado, con la mujer en estado crítico.



El hombre también está en el centro hospitalario, donde se le contabilizaron alrededor de 300 picaduras, según ha informado en nota de prensa el instituto armado.



A la mujer, que permanece en la UCI en estado crítico, le picaron en torno a 2.000 abejas por todo el cuerpo, ocho de ellas en el interior de las fosas nasales.



Los hechos se produjeron el sábado en la zona de San Bartolomé, próxima a la Comunidad de Madrid, donde el matrimonio fue atacado mientras buscaban setas. Fueron socorridos por un ganadero de la zona.

Este incidente nos ha hecho preguntarnos sobre cómo actuar cuando nos pican este tipo de insectos.



En Mediodía COPE hemos hablado con Alejandro Herráez, presidente de la Asociación de Apicultores de Ávila, y nos ha explicado que estas situaciones son extrañas que ocurran. “Podría ser un enjambre que llevase varios días sin encontrar alojamiento y que hubiera perdido todas las reservas alimenticias. Las abejas, cuando salen de las colmenas, pueden ir a cualquier sitio. Las podemos encontrar en cualquier lugar”.

“A diferencias de las avispas, la abeja cuando pica se desgarra todo el aparato donde lleva el veneno y muere. En el interior de una colmena puede haber entre 50.000 y 60.000 abejas”, ha concretado Alejandro Herráez.



Cómo prevenir estas picaduras



-No acercarse a las colmenas o avisperos sin protección.



-Si se nos posa uno de estos insectos encima, es mejor no intentar matarla. Hay que retirarse de la zona de peligro y evitar los movimientos bruscos. Intentar mantener la calma.



-Otra forma de prevenir estas picaduras, es llevar manga larga cuando salgamos al campo.



-Si finalmente nos pican, debemos remover y sacar el aguijón con nuestra uña, o si no somos capaces, con una pinza.



-Lavar la zona afectada con agua fría y jabón neutro.



-Podemos aplicar hielo pero no de forma directa en la zona afectada.



-Existen pomadas especiales para este tipo de picaduras, y dejar secar sin cubrir.



-Aplicar barro a la picadura, también puede ser una solución casera a tener en cuenta.



-Si somos alérgicos a estos insectos y sus picaduras, y tenemos síntomas anormales como enrojecimiento, inflamación, dificultad para respirar o mareos, lo mejor es acudir a urgencias para que nos apliquen el tratamiento preciso. En muchas ocasiones es necesario incluso aplicar alguna inyección.