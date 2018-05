Mitad de españoles sin acceso a hospitalización a domicilio, según experto

SANIDAD HOSPITALIZACIÓN

Logroño, 11 may (EFE).- Más de la mitad de la población española no tiene acceso a un servicio de hospitalización a domicilio, ya que en todo el país solo hay 115 unidades en quince comunidades autónomas que ofrezcan esta modalidad, en tanto que en Extremadura y en Castilla-La Mancha no hay ninguna.,Según ha explicado a Efe el coordinador general del Plan Estratégico de Hospitalización a Domicilio 2020, Oriol Estrada, el principal fin de este, puesto en marcha hace dos años, era "cargarnos de ra