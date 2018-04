Las empresas deberán demostrar científicamente que la homeopatía cura

Siempre en el centro de la polémica, los productos homeopáticos se enfrentan a un nuevo reto. La normativa europea reconoce la homeopatía como medicamento, por lo que su venta en farmacias está permitida. De incumplir esta regla, España se enfrentaría a una sanción de 150.000 euros diarios. Eso sí, el Gobierno pone ahora una serie de condiciones en cuanto a su distribución.

Las compañías que quieran continuar vendiendo estos productos tienen tres meses para realizar ensayos clínicos (los mismos que pasan los medicamentos) que demuestren que la homeopatía cura enfermedades. De no superarlos, en su etiquetado deberá especificar claramente que no tiene indicación terapéutica aprobada. Aun así, la mayoría de las Comunidades Autónomas han pedido en el Consejo que el Gobierno vaya más allá y defienda en Europa una reforma para que no se califiquen de “medicamentos”.

Es uno de los puntos que se han debatido durante casi nueve horas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se ha acordado, además, la celebración de un Consejo Monográfico el 16 de mayo para abordar de forma más exhaustiva el tema de financiación autonómica en materia sanitaria. Lo que se decida en esa reunión, será elevado al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aprobará un nuevo modelo de financiación.

En cuanto a la prescripción enfermera, han coincidido en que no sea necesaria la receta de un médico con respecto a vacunas como las de la gripe y que sean directamente administradas por los profesionales de enfermería.

Por último, cabe destacar un último punto. Seis comunidades autónomas han pedido a la ministra Dolors Montserrat volver universalizar la sanidad. La responsable de la cartera se ha comprometido a “retomar el diálogo y valorar distintas posiciones” de las autonomías con el objetivo de encauzar un Pacto de Estado.