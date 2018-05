 Diez consejos para hacer el camino de El Rocío

Son días de preparativos. Días de nervios, de ilusión. Y ya lo dice la letra de la sevillana: "Si no he podido, dormir en toda la noche, madre, si no he podido. Pensando que me voy, madre, para el Rocío".

Son varias las hermandades que ya han salido al encuentro de la Blanca Paloma y muchas otras que esperan impacientes su día de salida. Sin embargo, son también muchos los peregrinos se van a echar a las arenas para realizar su camino hacia la aldea almonteña por primera vez.

Por ello, desde estas líneas, queremos transmitirles algunos consejos para que el camino sea lo más llevadero posible.



1.Ropa y calzado cómodo (si vas andando)



Hay muchas maneras de realizar el camino. Puedes hacerlo a caballo, dentro de un carro tradicional tirado por bueyes o mulos, dentro de un carro tirado por un tractor, como peregrino de a pie…

Si has elegido una de las primeras opciones, lo normal es que lleves como vestimenta el típico traje tradicional (tanto para él como para ella) pero si tu opción es la de ir hasta el Rocío caminando, no olvides ropa y calzado cómodo.

El camino es duro (sea con la hermandad que sea) y tanto las arenas como los tramos de carreteras asfaltadas te exigirán un esfuerzo importante. Usa un calzado que te permita caminar y caminar durante horas sin ningún tipo de problemas y usa ropa transitable… Tu cuerpo lo agradecerá.



2. Hidrátate bien



Mayo es un mes muy cambiante y puede hacer que pases en apenas 24 horas de un calor extremo a un frío horroroso. Por ello es fundamental que tu cuerpo vaya hidratado durante todo el camino.

La mayoría de las hermandades suelen realizar entre dos y tres días de camino (a pleno sol y sólo con algunas paradas programadas), por lo tanto, es fundamental que bebas abundante agua para que tu cuerpo sufra el menor desgaste posible.

El camino a pie es duro, y las hermandades lo saben. Por ello ya son muchas (como la hermandad de Huelva) que reparte fruta y agua entre sus peregrinos para así evitar posibles desgracias. Si tienes la oportunidad de comer fruta, no lo dudes.



3. Descansa durante el camino



Cada vez que la hermandad a la que acompañes realice una ‘pará' aprovecha para descansar. Son muchas horas de camino andando y tus pies necesitarán parar un poco. Busca un pequeño lugar con sombra y relájate. Disfruta de la brisa, del susurro de los pinos y de la propia naturaleza… ¡Recuerda que estás en Doñana y es un paraje único!

Eso sí, muy importante. Por más que tengas la necesidad de quitarte los zapatos, ¡no lo hagas! Pues tus pies podrán hincharse por el esfuerzo del camino y después se resentirán.



4. Protégete del sol



El sol será un fiel compañero de viaje durante todo el camino por lo que cuando llegues a la aldea de El Rocío, parecerá que has estado una semana en la playa.

Recuerda llevar un poco de protector solar para así evitar que tu piel se queme demasiado, además de un gorro, gorra o sombrero que te ayude a sobrellevar el calor. ¡Nunca está de más el ser precavido!



5. Cuidado con el polvo del camino



Gran parte del recorrido de la romería se produce sobre albero o sobre profundas arenas. Por lo tanto, el tránsito de la caravana provocará que se levante una gran cantidad de polvo que te cubrirá por completo. La mayoría de los peregrinos llevan consigo un pañuelo (que los identifican como peregrinos) que suele usarse para tapar tanto la boca como la nariz durante los trayectos más complicados.

Desde aquí, te recomendamos que, además del pañuelo, si puedes llevar mascarilla, mejor. Toda protección es poca (y más si eres sensible a las partículas que se esconden en el aire).



6. Peregrina con poco peso



Andar durante varios días sin parar, ya es de por sí un esfuerzo grande, por lo tanto, no lo hagas todavía más difícil.

Cuando tengas que preparar tu mochila, un consejo: ¡lleva sólo lo fundamental!



7. No olvides llevar algunas medicinas



No te pedimos que lleves un botiquín entero (y menos después de decirte en el punto anterior que peregrines con poco peso) pero es importante que cuentes con posibles percances durante el camino como cortes, ampollas, arañados, picaduras…

Así que, aunque sea en un pequeño bolsillo de la mochila, mete algunas tiritas, vendas, analgésicos y pomadas. No lo olvides, tu salud es lo primordial.



8. Ojo con los alimentos que ingieres





La comida es esencial para disfrutar tanto del camino como de la romería, así que come bien para poder aguantar todo el esfuerzo físico. Además, es muy importante que prestes atención a lo que vas a comer. Recuerda que el calor va a ser alto así vigila los alimentos que están elaborados con mayonesas o con cualquier tipo de salsas… No queremos que después tengas más problemas de la cuenta.



9. ¡Un buen repertorio de sevillanas!



El camino al Rocío es sinónimo de alegría, de felicidad. Es un momento de hermandad y de fraternidad que siempre va acompañado de un buen cante y del sonido atronador de una guitarra. Ni te lo pienses, únete al cante y ¡disfruta! Las oraciones a la Blanca paloma también se cantan.

10. Una oración por todos los que te rodean



Cuando llegues al Rocío y te encuentres a las plantas de la Virgen, no te olvides de agradecerle todo lo vivido… Pues ya sólo quedará el recuerdo y las vivencias del camino. Pídele salud para que te permita volver al año siguiente y dedícale una oración por todos los que te han acompañado durante la peregrinación y por todos aquellos que no han podido ir.