Cruz Roja: Dispositivo para recibir al Aquarius se puede montar de inmediato

El jefe de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja, Íñigo Vela, ha asegurado a EFE que el dispositivo para recibir a los 629 inmigrantes que viajan en el Aquarius con destino a Valencia se puede "perfectamente montar de manera inmediata" y será suficiente con los recursos humanos y materiales que hay en la Comunitat Valenciana.

Vela, que se ha desplazado a Valencia para coordinar la llegada del buque al puerto de la ciudad, prevista para los próximos días, ha indicado que el dispositivo que mantiene Cruz Roja durante todo el año "es un sistema bastante engrasado y ahora hay que poner los medios para dimensionarlo a 629 personas".

Cruz Roja cuenta con un dispositivo habitual en los lugares donde suelen llegar pateras con inmigrantes, pero ante una llegada masiva como esta cuenta con un plan de contingencia para grandes llegadas.

"Todas estas cuestiones están previstas, aunque Valencia no es una de las ubicaciones habituales", ha indicado Vela tras señalar que la organización mantiene dispositivos de ayuda todo el año desde Alicante hasta Tarifa, pasando por Cartagena, Almería, Granada, Motril y Barbate, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla, no solo por frontera marítima sino también terrestre.

Vila ha dicho que aún no se conoce las fecha exacta en la que llegará el barco ni las necesidades concretas y, aunque tienen algunos datos sobre el estado de los inmigrantes que hay a bordo del barco, no cuentan con la confirmación exacta por parte del buque de cual es su situación.

Según Vila, en un principio "con los medios que tiene la Comunitt Valenciana no sería necesario el traslado de recursos desde otras zonas. En principio no traeremos personal de ninguna otra provincia y en caso de necesitarlo, serían de provincias limítrofes a Valencia, no serían de fuera de la Comunitat Valenciana".

Ha destacado la "flexibilidad" que tiene la organización humanitaria, lo que les permite que el dispositivo se pueda montar de forma inmediata. Otro punto a favor es que todavía disponen de unos días para planificar la recepción.

Vela ha subrayado que hay que tener en cuenta que la gente que viaja en el buque está atendida por personal facultativo de otras organizaciones que tienen información detallada antes de su llegada a puerto.

Igualmente, ha resaltado el poder contar con una valoración médica previa por parte de la embarcación de salvamento marítimo. "La dificultad sería que de repente apareciesen 600 en un puerto pequeño como el de Barbate, que no reúne las condiciones como para recibir esta cantidad, y nos dijesen que en una hora había que atenderlos", ha recalcado.

Según Vila, el dispositivo de Cruz Roja está montado y dimensionado para el número de llegadas habituales, y el fenómeno en el caso de España, a diferencia de lo que sufren otros países europeos, es de muchas intervenciones aunque más pequeñas y con pateras de 3, 10 o 20 personas.

Según ha explicado, la llegada a Valencia del Aquarius "no es que entrañe una dificultad en concreto porque el protocolo está claro desde su atraque, su desembarque y el triaje médico que se realiza". Después, a aquellos que se encuentran en perfecto estado físico se les facilitará un kit de vestuario con ropa nueva, así como un kit de aseo, algo de comida y bebida.

Posteriormente, la Policía Nacional les tomará los datos y los irán acoplando en los diferentes programas de la red de acogida. Las mujeres embarazadas serán trasladadas a un centro hospitalario para realizarles un chequeo médico más detallado.

En el caso de los menores no acompañados existe un protocolo independiente y, según llega el barco, es la Comunidad Autónoma quien toma la responsabilidad sobre ellos y asume su tutela.

A su juicio, "la visibilidad que tiene todo esto es importante pero el fenómeno lo tenemos encima hace muchos años y el protocolo es claro en este caso: la coordinación corresponde a los ministerios de Fomento, Empleo y Seguridad Social e Interior".