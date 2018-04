La hilarante conversación entre Siri y un niño de cuatro años

¿Cuánto tiempo eres capaz de hablar con Siri sin ponerte de los nervios? Seguro que Guillem te gana. Este niño tecnológico tiene cuatro años y se ha pasado un buen rato hablando con Siri, que ya sabemos que tiene poca paciencia y, cuando se cansa, responde lo que le apetece. ¿Qué puede haber hablado Guillem con ella? Esta mañana lo hemos escuchado en "¡Buenos días, Javi y Mar!" de CADENA 100. La conversación es delirante y no vas a poder dejar de escucharla.

Guillem le pregunta a Siri si puede encontrarle el cantajuegos 'Tallarín'. "No sé cantar", le responde Siri. "¿Y el del 'Burrito Pepe'?", le insiste el niño. "Prefiero no cantar", le dice la voz. Tras el fracaso intento de encontrar un cantajuegos, Guillem decide que quiere hablar con su abuela. Sin embargo, el asistente de voz de Apple no parece tampoco entender al niño. "¿Cómo se llama tu abuela?", le pregunta Siri. "Pues Mari Carmen", le dice con voz rotunda Guillem. Y, pese a todo, Siri le responde: "Lo siento, no veo a Mari Carmen en tus contactos"



El asistente de voz le advierte al pequeño que tiene al menos 25 llamadas sin responder. "¿25?", le responde incrédulo Guillem, que pide también que a partir de ahora le llame así. Él, a su vez, le llamará a partir de ahora Paula.

Finalmente, Guillem vuelve a intentar encontrar un cantajuegos para divertirse. "Quiero el cantajuegos de Sapopepe", le dice. Pero Siri, de nuevo, falla: "Mira lo que he encontrado en internet sobre Pepe". "¿Pepe?", le responde el niño completamente atónito.

Álvaro, el padre de Guillem, le ha contado a Javi y Mar que su hijo ya no coge el teléfono, directamente lo coge. "Tanto él como su hermana Elena saben perfectamente manejarse con las nuevas tecnologías", admite.