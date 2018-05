Torra y otros independentistas catalanes que han insultado a España

La polémica con los tuits publicados por el nuevo presidente de la Generalitat insultando a los españoles han hecho que volvamos a recordar a otros políticos catalanes que han insultado a nuestro país.

En el otro lado del ring, varios políticos como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; han pedido a Quim Torra, designado por Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, que rectifique y pida disculpas por los insultos vertidos en redes sociales hacia los españoles.



Page ha rechazado los polémicos comentarios en Twitter de Torra, como "vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario" o "los españoles solo saben expoliar".



Puigdemont

El expresidente de la Generalitat es uno de los protagonistas en cuanto a insultos al Estado español se refiere. Existe un gran número de despropósitos por parte Puigdemont pero uno de los más llamativos es el que publicó en su cuenta de Twitter el 20 de noviembre de 2017.



“El verdugo se apropia del relato del inocente. Los fascistas herederos del Movimiento llaman nazis a los nietos de los fusilados. Quien vota es un delincuente. Quien pega un héroe. Y con la ayuda de la prensa del 155 van imponiendo la realidad que les va bien. Si lo consentimos, desapareceremos”.

El botxí s'apropia del relat de l'innocent. Els feixistes hereus del Movimiento diuen nazis als néts dels afusellats. Qui vota és un delinqüent. Qui pega un heroi. I amb l'ajuda de la premsa del 155 van imposant la realitat que els va bé. Si ho consentim, desapareixerem. — Carles Puigdemont �� (@KRLS) 20 de noviembre de 2017







Forcadell

La que fuera presidenta del Parlament de Cataluña arremetió contra España en un vídeo que se publicó en 2014. En el vídeo se pudo comprobar el odio de la de ERC hacia nuestro país.



"Tenemos que tener muy claro quién es nuestro adversario. Nuestro adversario no es Convergencia, ni es Unió Democràtica (entonces ambas existían), ni es ERC, ni es Iniciativa, ni es la CUP ni son los socialistas. Nuestro adversario es el Estado español. Debemos tenerlo muy claro, debemos tenerlo muy claro. Y los partidos españoles que hay en Cataluña, como Ciudadanos y el Partido Popular, que no debería llamarse Partido Popular de Cataluña sino Partido Popular en Cataluña".





Jordi Pujol

Otro expresidente de la Generalitat que en este caso arremetió contra la figura de los andaluces. Las siguientes palabras fueron publicada en el libro 'Immigració, problema i esperança de Catalunya' en 1958.



“El hombre andaluz no es un hecho coherente, es un hombre anárquico. Es un hombre destruido (…) es, generalmente, un hombre poco hecho, es un hombre que hace cientos de años pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de la comunidad. (…) constituye la muestra de menos valor social y espiritual de España. (…) es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza numérica llegase a dominar, sin antes haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña. Introduciría en ella su mentalidad anárquica y paupérrima, es decir, su falta de mentalidad”.





Andalucía ha sido objetivo de burla por parte de varios políticos catalanes, por ejemplo:



-Artur Mas. El expresidente catalán dijo: “Los niños en Sevilla, Málaga o Coruña hablan castellano, pero a veces no se les entiende”.



-Duran i Lleida. El CIU también dijo: “Cataluña no está justamente tratada en materia de aportación fiscal al Estado. Mientras los payeses catalanes no pueden recoger la fruta por los bajos precios, en otros sitios de España con lo que damos nosotros de aportación al Estado, reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo”.



-Dolors Bassa. La exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat afirmó en el Parlamento catalán que los niños que esnifan pegamento por las calles de Barcelona “vienen de Andalucía y Ceuta”.



-Antonio Baños (CUP). "Pisha, ehplicano el embroyo catalufo anteh de uno finoh". Baños criticó en febrero de este año con esta frase el acento andaluz en Twitter. Se dirigía al periodista Enric Juliana en una charla en Sevilla. Criticaba los foros en los que participaba con "gran rigor intelectual".

El amic Juliana participando en foros de gran rigor intelectual:

"Pisha, ehplicano el embroyo catalufo anteh de uno finoh"

Y además, en la fundación Cajasol brazo financiero de PSOE-A https://t.co/NiUboRSfjf — Antonio Baños (@antoniobanos_) 15 de febrero de 2018









Ada Colau

La alcaldesa de Barcelona, en una entrevista en La Sexta, habló sobre la polémica de los pitos al himno de España durante la final de Copa del Rey. Dijo que “pitar el himno de España forma parte de la libertad de expresión. Callar las voces, silenciar las críticas, es un error. Por lo tanto lo lógico es escuchar las razones de esos pitidos. Cuando hay pitidos masivos es por algún motivo”.