Sánchez, un gobierno feminista para cercar a Podemos y europeísta para penetrar en Cs

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ya está casi conformado. Y si algo está claro, es que llega para quedarse. No para pasar la legislatura sin pena ni gloria, sino para sacar músculo de cara a los próximos comicios. A un lado y a otro, por la derecha y por la izquierda, Sánchez pretende arrebatarle a Podemos y Ciudadanos espacios cuya defensa se habían arrogado. Al primero, la promoción del feminismo y de la política social. Al segundo, la reivindicación del europeísmo y la búsqueda de una solución a la crisis territorial de Cataluña.

El secretario general del PSOE debe pocos favores dentro de la formación fruto de las luchas intestinas que se produjeron el año pasado, y eso se traduce en el marcado carácter técnico de su gabinete. Desde el astronauta Pedro Duque hasta la fiscal Dolores Delgado, pasando por la alta funcionaria de la Comisión Europea Nadia Calviño.

ARRINCONAR A PODEMOS POR EL FEMINISMO Y LA POLÍTICA SOCIAL

Sánchez ha demostrado que no hay que subestimarlo, y su estrategia parece buena para un PSOE que hasta hace apenas 10 días hacía aguas. Rodearse de mujeres no es casual. Zapatero hizo de las cuotas y la paridad su emblema. Ahora Sánchez apuesta por un Ejecutivo claramente femenino -que no necesariamente tiene por qué ser feminista- en una estrategia por arrinconar a Podemos.

La formación de Iglesias se ha atribuido hitos como el triunfo de la pasada huelga feminista del 8 de Marzo, la más multitudinaria de la historia de España. La semana pasada sorprendía con su nueva denominación para concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de 2019: “Unidas Podemos Izquierda Unida Equo”. Aunque la verdadera promoción de la mujer no es esa. Mucho menos que la mayoría de personas que concurren a las elecciones sean hombres. Eso sí, hombres muy “feministas” que posan detrás de un cartel que pone “nosotras”, como hicieron Iglesias, Errejón y Espinar para escenificar la paz tras la filtración de los papeles en los que Bescansa llamaba a derrocar a Iglesias.

Parece que Sánchez apuesta también por arrebatarle a Las Mareas la reivindicación de la sanidad pública. No en vano, Carmen Montón es una abanderada en la cruzada contra el modelo concertado en la gestión de la sanidad, como ha hecho en la Comunidad Valenciana.

PENETRAR EN CIUDADANOS POR EL EUROPEÍSMO

Ciudadanos tampoco se libra de la estrategia de Sánchez. Para muestra, Borrell en la cartera de Exteriores. Un constitucionalista convencido, un europeísta declarado. Y lo más importante, un azote para los inpendentistas. De otro lado, Meritxell Batet al frente del Ministerio de Administraciones Territoriales para afrontar la crisis política catalana. Como dato, Batet es autora de numerosos estudios sobre el Estado de las autonomías y su conversión en una España federal.

Pese a la efervescencia que se está viviendo en el PSOE con los nuevos nombramientos, lo cierto es que solo cuentan con 84 diputados y con el respaldo de una amalgama de fuerzas políticas tan divergentes como ERC, PdeCAT, PNV o Bildu, por lo que la fiesta puede acabar como "La Casa de Bernarda Alba".