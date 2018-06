Sánchez defiende acercar a los presos etarras enfermos o mayores de 70 años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles la posibilidad de acercar al País Vasco a presos de la banda terrorista ETA mayores de 70 años o enfermos terminales. En una conversación informal con los periodistas en el Congreso donde ha asistido al pleno de la Cámara Baja, Sánchez ha dejado claro, no obstante, que el cambio de prisión de los reclusos depende de Instituciones Penitenciarias y requiere de "mucho trabajo técnico".

Ya en su intervención en el pleno, el jefe del Ejecutivo había pedido el "apoyo" del Congreso para cambiar la política penitenciaria en el País Vasco y acercar a Euskadi a los presos de ETA, lo que hará -ha dicho- "siendo empáticos con las víctimas del terrorismo". "ETA fue derrotada por la democracia y, en consecuencia, lo que tenemos que plantear como Gobierno, esa es nuestra responsabilidad y para eso pido apoyo de la Cámara, es revisar la política penitenciaria y adecuarla a una nueva realidad, siendo empáticos, por supuesto, con las víctimas del terrorismo", ha afirmado.

Sánchez respondía así al portavoz del PP, Rafael Hernando, que le había acusado de haber negociado con el lehendakari, Íñigo Urkullu, el acercamiento de etarras a cambio del apoyo del PNV a la moción de censura que le ha llevado a la Presidencia

Por su parte, el diputado popular Javier Maroto ha avisado al Ejecutivo de que si las víctimas del terrorismo "salen a la calle para decir que no les gustan las medidas del Gobierno en materia de ETA, el PP estará para acompañarlas". En el pleno del Congreso, Maroto ha cuestionado el posible acercamiento a cárceles del País Vasco de presos etarras y ha instado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a "ejercer un papel importante" como miembro del Gobierno para evitar que éste "se equivoque".

Maroto ha valorado "el pedigrí y la experiencia" de Grande-Marlaska y le ha confesado su "respeto y cariño personal", que le hace pensar que el juez no está "cómodo" en un Gobierno que se plantea el acercamiento de presos que no han reconocido el daño que causó su violencia, y frente a la opinión de las víctimas del terrorismo.

El diputado del PP le ha instado a reflexionar sobre lo que piensa "la gente normal y corriente, la gente de bien de España" y le ha preguntado si está "tranquilo" en el Gobierno de Pedro Sánchez escuchando a las víctimas "La normalización no es acercar presos ni contentar a los independentistas, es otra cosa, es que el relato de la historia del País Vasco en referencia a ETA tenga incluidas las palabras democracia y dignidad", ha señalado el político.

Marlaska ha pedido al PP que "no utilice" a las víctimas del terrorismo y que no confunda a la ciudadanía ya que acercar a presos a su lugar de residencia previo no es un beneficio penitenciario.