La CUP ataca a Torra por "claudicar" ante el Estado

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha tachado hoy de "renuncia" y "claudicación" ante el Estado que el presidente catalán, Quim Torra, nombrara ayer a nuevos consellers sustituyendo a los que se encuentran en prisión -Jordi Turull y Josep Rull- y a los que están en Bélgica -Toni Comín y Lluís Puig-. "El nombramiento de nuevos consellers significa una claudicación absoluta", ha aseverado Aragonés en una rueda de prensa en el Parlament, donde ha denunciado esta decisión "en una lógica de democracia y soberanía" y ha considerado que es "una nueva prueba más de la trayectoria de renuncia de ERC y Junts per Catalunya al mandato del 1 de octubre, que fue ratificado el 21 de diciembre". "No puede ser que la política en Cataluña venga determinada por lo que diga el aparato del Estado", ha censurado el diputado anticapitalista, que ha sentenciado: "Ante esta regresión de derechos, renunciar nos aleja de la construcción de la república y, lejos de ir sumando, acatar decisiones significará retrasar este proceso".

Aragonés ha avisado de que la CUP "hará oposición no solo en el Parlament, sino también con el conjunto del movimiento popular", pues ha indicado que este nuevo Govern, además de las renuncias al "proyecto nacional", "mantendrá una línea de continuidad con políticas antisociales". "Llamamos a no desfallecer. Si el Parlament no nos sirve debemos buscar una alternativa", ha considerado, y ha citado entre ellas la "autoorganización popular" y el "municipalismo" como vías para avanzar hacia la "construcción republicana".

Las palabras de Aragonés concuerdan con el mensaje lanzado por el también diputado anticapitalista Carles Riera esta mañana en los micrófonos de Rac1, donde ha considerado que los nuevos nombramientos son "una bajada de pantalones en toda regla".