Velasco Carballo, en El Partidazo de COPE: "Los árbitros en España deben ganar más dinero"

Carlos Velasco Carballo, nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros pasó este martes por El Partidazo de COPE, donde compartió los planes que tiene para hacer crecer al estamento arbitral español. Sus primeros pasos serán "organizar la estructura y poner las primeras bases para el futuro. Reconozco el trabajo que ha hecho Victoriano, y aunque no me veo de presidente tanto tiempo como él, no me pongo límite. Voy a colaborar por dar un impulso a esto, partiendo de todo lo que se ha hecho", comentó.

"Vamos a intentar personalizar nuestra estructura arbitral, acorde a las demandas del fútbol de élite, que seamos un colectivo más transparente, tengamos una dedicación mayor, que nos reunamos de forma permanente", prosiguió.

Otro de los aspectos en los que quiere trabajar es en el arbitraje femenino: "sueño con que una árbitra española pite una final de Champions antes de que me vaya", confesó.

Insistió en la transparencia, también con los medios de comunicación: "Quiero que durante la temporada tengamos la oportunidad de abrir las puertas a los medios, no después de partidos mediáticos".

También quiere mejorar la relación entre árbitros y clubes: "Soy partidario de hablar con los presidentes de los clubes. Son las empresas a las que brindamos nuestros servicios y debe existir esa comunicación entre ambos. Tengo un cúmulo de mails que tengo que abrir y seguro que hay de clubes. Tendré tiempo de responderlo".

Y también aseguró que "los árbitros en España deben ganar más dinero. Tenemos que afrontar una nueva realidad en la que replantear diferentes aspectos de su vida laboral, incluida la económica, y pongo todas las demandas al mismo nivel".

Defino al VAR como "una herramienta o una ayuda más para el árbitro; no creo que le dé o le quite más presión".

Y preguntado por si alguna vez ha sido capaz de intuir o detectar un amaño sobre el campo, reconoció que "en 29 años en activo, nunca he visto ni he sospechado ningún amaño. No lo he vivido y no sé si un árbitro sería capaz de darse cuenta".