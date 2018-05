¿Qué seguros puedes desgravar en tu Declaración de la Renta?

Estamos sumergidos en plena campaña de la Declaración de la Renta y queremos ayudarte a desgravar lo máximo posible. Nos vamos a centrar en los distintos seguros que puedes tener contratados. Por ejemplo, el seguro de vida y de hogar asociado a la HIPOTECA. En ese caso nos podremos desgravar hasta el 15% de las cantidades destinadas a la compra de la vivienda habitual con un máximo de hasta 9.040 euros, siempre que se haya adquirido la vivienda antes de 2013. Con un ejemplo es más fácil de entender: si en todo el año pagas 7.200 euros por las cuotas hipotecarias, 250 por el seguro de vida y 150 por el de hogar, te puedes desgravar el 15%... es decir 1.140 euros.

Por el contrario, si tienes un seguro de hogar pero no está ligado a la hipoteca, entonces no es desgravable.

Ya hemos dicho antes que si te compraste la vivienda antes de 2013 sí te la puedes desgravar, si no… no. Aunque ojo porque existen excepciones. Por ejemplo, en Murcia o Madrid, se ofrecen incentivos fiscales a jóvenes. En Murcia ventajas fiscales porque se permite desgravar a los menores de 35 años, un 5% de las cantidades desembolsadas para la compra de la vivienda. En el caso de Madrid se permite una deducción del 20% del alquiler de la vivienda.

Dejemos a un lado la vivienda y hablemos de los planes de pensiones… ¿Cuánto me puedo desgravar por el plan de pensiones contratado? Para quienes hacen una aportación anual a su plan de pensiones del importe máximo, es decir de 8.000 euros, podrán obtener un ahorro fiscal de 3.600 euros, siempre que sus ingresos anuales sean superiores a los 60.000 euros. Sin embargo si aportas a tu plan de pensiones 8.000 euros, pero tu salario anual es más modesto entonces no te desgravas el 45% sino el 24%... es decir 1.920 euros.

¿Y el seguro del coche? ¿Desgrava o no? La respuesta es que no desgrava, a no ser que seas autónomo y el coche sea herramienta de trabajo.