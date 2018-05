Pedro Ruiz presenta su lado más ‘Confidencial’

Pedro Ruiz es hijo de madre andaluza y padre castellano. Nació en Barcelona y no reconoce más patrias que la infancia. Para él, la vida se juega en campo contrario y nos ha hecho reír desde dentro y desde fuera de la pequeña pantalla. En los próximos meses está dispuesto a descubrirnos su parte más ‘Confidencial’. Presentador de radio y televisión, actor, escritor, cantante y showman, el gran Miguel Gila llegó a definirlo como “el único hombre que conozco capaz de subir un piano a un quinto piso sin saber si allí vivía alguien”. Ahora, cuarenta años después vuelve al lugar donde comenzó todo, el Teatro Fígaro, con su espectáculo ‘Confindencial, cuatro décadas de arte y libertad’. “Hace cuarenta años yo debuté en el Teatro Fígaro y en ese teatro teníamos todos los días amenazas de bomba y teníamos que salir al escenario a informar al público y por ese motivo regreso al lugar donde hice teatro por primera vez, es el modo de recordar una época y pasar página porque voy a hacer una cosa que no tiene nada que ver con lo que he hecho antes” asegura en los micrófonos de ‘La Noche de COPE’.