"En España es más fácil acceder a productos sin gluten"

Este domingo 27 de mayo es el Día Nacional del Celíaco en España, donde el 1% de la población sufre esta enfermedad, mientras que el 75% de los que la padecen no lo sabe. Alguien que tardó 31 años en saber que tenía celiaquía es Raquel. Ahora tiene 38 y vive con su pareja, Fernando. Ambos han explicado cómo se organizan en casa en 'La Noche' con Rosa Rosado.

"Él (Fernando) tiene su cajoncito donde pone sus cosas con gluten", explica Raquel. Y es que su chico, en casa, también sigue una dieta celíaca. "No ha sido complicado", cuenta él, aunque reconoce que para almorzar o cuando come fuera sí come algo de gluten.

Raquel afirma que la cesta de la compra "duplica o triplica" su precio cuando eres celíaco. Ella descubrió que tenía intolerancia al gluten hace 7 años: "Siempre he padecido del estómago, pero soy muy nerviosa. Cada vez que me quejaba, me decían que era por eso. Hasta que llegó una doctora que me hizo la prueba de las intolerancias para ver qué sucedía y se vio en la analítica". Sus síntomas eran "hinchazón de estómago, muchos vómitos, diarreas, malestar y mala gana constantemente".

¿Y qué pasa cuando viajas? Lo sabe bien María, una joven de 27 años con alma de viajera a la que diagnosticaron celiaquía con 18 meses. Además, está en contacto con esta realidad constantemente, ya que trabaja en el departamento de Calidad de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE). Ella dice que "en España tenemos mucha suerte, porque está bastante avanzado todo, cada vez hay más conciencia en la hostelería. Es más fácil acceder a productos sin gluten". También habla bien, en este sentido, de Italia, pero no tanto de Alemania o Francia. Aunque si hay un sitio del que no puede contar cosas buenas es de la República Dominicana, donde estuvo 9 días con sus compañeros de carrera y a pesar de su insistencia en la agencia de viajes con su enfermedad, "todo llevaba salsas extrañas, el cocinero no se enteraba de nada. Y sobreviví a base de arroz hervido, pollo a la plancha y zumos de fruta".

A Raquel esta historia, la de las complicaciones para viajar, le suena: "Tenemos que ir siempre a sitios donde nos pueden certificar que tienen cosas sin gluten. Nos limita un pelín. Yo personalmente a nada que tomo me pongo mala"

Por suerte, en Europa la concienciación sobre esta situación va mejorando, con proyectos para jóvenes celíacos que pone en contacto a chicos y chicas de 18 a 35 años para poder darse consejos y tener recursos al viajar.