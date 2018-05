El baloncesto ha sido justo con UCAM Murcia CB en la Champions y el conjunto de Ibon Navarro regresa de Atenas con la medalla de bronce en su cuello, después de ganar por 74-85 al conjunto alemán del MHP Riesen en un partido que siempre han tenido controlado los universitarios y en el que han sabido sobreponerse a las dificultades que se le han puesto en el camino, la primera la injusta derrota sufrida el viernes, con polémica arbitral incluida, ante el AEK de Atenas, la segunda en forma de lesión de José Ángel Antelo, los problemas físicos de Vitor Faverani que no ha podido jugar ni un solo segundo en toda la Final Four y la expulsión de Augusto Lima en el comienzo del tercer cuarto además de estar muy mermado físicamente el pívot brasileño.

Estos obstáculos no han sido suficientes para que los universitarios hayan tenido siempre controlado el partido con unas diferencias que han estado entre los 4 y los 10 puntos en la mayor parte del partido. Con esta clasificación UCAM Murcia sigue haciendo historia y ahora se centra en la liga en la que debe pelear en las tres últimas jornadas de competición para entrar en los play off por el título. Nada más recibir las medallas muchos jugadores del equipo se fueron hacia la grada para festejarlo con los aficionados.