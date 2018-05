Rivera asegura a la comunidad española en Chile que cambiará la ley electoral

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado en un acto ante la comunidad española en Chile su compromiso de reformar la ley electoral y en especial el sistema de voto para los residentes en el extranjero, que calificó de "desastre". "Ser español es entre otras cosas poder votar en tu país y hacerlo con normalidad. Esta situación es culpa del sistema electoral y del dichoso voto por correo, por ello vamos a idear un modelo que permita votar dignamente, ya que es el derecho más sagrado que existe", afirmó Rivera. El líder de Ciudadanos concluyó su visita oficial a Chile con una recepción a la colectividad española en Santiago después de reunirse el jueves con el presidente chileno, Sebastián Piñera.

Rivera también se refirió a la situación actual que vive España y en especial al conflicto catalán, a su juicio el mayor reto que afronta el país, ya que se trata de un problema de "convivencia". Ciudadanos fue la fuerza más votada en las elecciones autonómicas catalanas del pasado 21 de diciembre, pero los partidos independentistas revalidaron en conjunto su mayoría absoluta en el Parlamento regional catalán. En todo este tiempo, en el que no se ha avanzado en la formación de un nuevo Govern, el principal foco de conflicto se centra en la figura del candidato y ex presidente catalán Carles Puigdemont, que huyó a Bruselas a finales de octubre y que ahora está en Berlín, después de ser detenido en Alemania y sobre quien pesa una orden de detención en España.

Por ello, Rivera defendió el papel que ha jugado su formación en la gestión de esta situación mediante la "aplicación de la Constitución ante un golpe de Estado a la democracia", según detalló en su discurso. Al tiempo que destacó la necesidad de "tomar nota" de que "hay un país que cuidar", algo para lo cual pidió "no minusvalorar al nacionalismo", ya que, según explicó, es una "ideología que a lo largo de la historia ha destruido sociedades, países y convivencias". Para ello indicó que ahora toca que todos los españoles "hagan un esfuerzo" para "vigilar" lo que pasa en las escuelas y en la televisión pública, así como en qué se gasta "hasta el último céntimo" del dinero público.

"Las naciones hay que cuidarlas, porque si te despistas se desmoronan. España no está exenta de este mal, como tampoco lo están otros países, algo que se puede ver en el 'brexit' (salida del Reino Unido de la UE) y en el triunfo del populismo en Europa", indicó Rivera. También destacó el papel "fundamental" que tienen los españoles residiendo en el extranjero, ya que ellos "han puesto su granito de arena" para explicar "lo que de verdad pasaba en España y no las mentiras y la manipulación que algunos intentaban contar", afirmó. Por último, Rivera explicó que "no se puede ser presidente de España e ignorar a la comunidad iberoamericana", razón por la cual visitó tanto Chile como Argentina. Al tiempo que se mostró orgulloso de las palabras de agradecimiento y respeto que tanto Macri como Piñera le dirigieron al hablar de las comunidades españolas residiendo en ambos países, una muestra, según su opinión, de que lo importante es dejar "las diferencias a un lado" y llevar todos la "camiseta de España".