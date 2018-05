Netanyahu dice que los métodos no letales "no funcionan" para Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CBS que los métodos no letales no funcionan para Gaza, donde en las últimas horas su Ejército mató a más de 60 palestinos. "Lo intentas de todas las maneras. Pruebas todo tipo de métodos. Pruebas métodos no letales y no funcionan. Entonces te dejan con malas opciones. Es un mal negocio", afirmó el líder israelí en la entrevista, grabada en la ciudad de Jerusalén.

Netanyahu ha explicado así la muerte a tiros de más de 60 palestinos en las protestas en las últimas horas en Gaza contra la inauguración de la Embajada de Estados Unidos, en Jerusalén, que el presidente de ese país, Donald Trump, ordenó trasladar desde la capital de Israel, Tel Aviv. El líder israelí, además, culpó al movimiento palestino Hamás de los muertos, al acusarlos de buscar víctimas.

"Nosotros intentamos minimizar las víctimas. Ellos intentan que las haya para poner presión sobre Israel", dijo el primer ministro israelí. "Empujan a civiles, a mujeres a niños a la línea de fuego con el objetivo de obtener víctimas", añadió el primer ministro israelí, que también acusó a Hamás de "pagar" a los palestinos para participar en las protestas. "Desafortunadamente, estas cosas son evitables. Si Hamás no los hubiese empujado, no hubiese pasado", ha dicho Netanyahu.

La matanza de palestinos ha provocado en las últimas horas numerosas condenas internacionales. En una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos defendió en solitario la respuesta de Israel a las protestas en Gaza ante una mayoría de países que cuestionaron esa actuación.