Millo pide investir president "viable" que no es Puigdemont, Turull o Sànchez

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha reclamado hoy que se proponga un candidato a la investidura que sea "viable", un requisito que ha descartado que cumplan tanto Carles Puigdemont como Jordi Sànchez y Jordi Turull, y ha hecho un llamamiento a evitar unas nuevas elecciones en Cataluña.

En declaraciones a El Punt Avui TV, Millo ha recordado que para "volver a dialogar hace falta un Govern y un president", por lo que ha exigido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que "proponga el nombre de una persona que sea viable y se pueda investir", para formar un gobierno que "se comprometa con el cumplimiento de la legalidad, defendiendo sus ideas en el marco de la ley".

"La obligación de Torrent es proponer un candidato que esté disponible sin causas judiciales, que no esté en prisión preventiva y sin que tenga que rendir cuentas ante la justicia, y que pueda dedicarse a asumir las funciones de presidente", ha afirmado.

A su juicio, Puigdemont "no reúne las condiciones ni los requisitos para ser president en estos momentos", del mismo modo que Sànchez y Turull.

Millo se ha mostrado convencido de que "una inmensa mayoría de catalanes no quiere elecciones, sino que quiere un Govern que se dedique a gobernar e implementar políticas de autogobierno", pues una repetición electoral "perjudicaría el interés general y el bien común y no permitiría recuperar la normalidad y la estabilidad".

El delegado del Gobierno ha reconocido que habló por última vez con Puigdemont el día 27 de octubre por la mañana, cuando le transmitió por mensaje de whatsapp que a él le "parecía bien convocar elecciones, era una buena idea", pero ya no volvió a comunicarse con el expresident desde el momento en que declaró la independencia ese mismo día.

Ha admitido que el hecho de que haya dirigentes independentistas en prisión "no facilita nada las cosas, es evidente", de cara a hallar una eventual solución: "Personalmente, no me gusta nada la situación, hace sufrir por las familias y por ellos. Son personas que conoces y, humanamente, es una situación que hace sufrir".

Pero ha recordado también que "todos y cada uno de ellos tomaron decisiones de acuerdo con su manera de pensar, sabiendo que contravenían la ley y podía tener consecuencias como esa (la prisión)".

"Y a pesar de eso, decidieron hacerlo", ha añadido Millo, que ha dejado claro que "no son presos políticos", sino que "están ahí por unas acciones que tomaron decididos y convencidos".