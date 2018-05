Los inscritos de En Marea piden a diputada regional que abandone su acta

Los inscritos de En Marea que han participado en la consulta sobre la continuidad de la diputada autonómica Paula Quinteiro se han inclinado mayoritariamente por que abandone el acta, dos meses después de verse envuelta en un incidente con la Policía Local de Santiago.

Con una participación del 40 por ciento, según indica la formación en un comunicado, el 85 por ciento ha votado a favor de que Quinteiro abandone el escaño.

Los casi 2.400 inscritos, de los que finalmente han votado 928 -sobre el 40 por ciento- han votado durante dos días en la consulta no vinculante que consistía en responder sí o no a la pregunta de si Quinteiro debería dimitir de su cargo como diputada del Parlamento gallego "por el uso de su acta de diputada para un asunto particular".

La diputada se vio envuelta en un incidente con la Policía Local de Santiago hace dos meses en el que supuestamente se identificó como parlamentaria.

De los 928 participantes, 790 han votado a favor de la dimisión (85 %) y 138 en contra, un 15 por ciento.

En cualquier caso, la propia Quinteiro ya avanzó esta semana que independientemente del resultado no dimitiría de ninguna de las maneras y retó a la dirección a poner en marcha un proceso revocatorio y no una consulta no vinculante, a la que además restó legitimidad.

La resolución será comunicada a la diputada "para que obre conforme al código ético de En Marea y a sus principios fundamentales, que depositan el poder en las bases", señala la formación de confluencia en su comunicado remitido de madrugada.

El resultado será explicado esta mañana en conferencia de prensa por integrantes de la dirección.