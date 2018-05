Gobierno lamenta que Puigdemont alargue la "agonía" para que no se le olvide

INVESTIDURA CATALUÑA

Barcelona, 6 may (EFE).- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha lamentado hoy que Junts per Catalunya (JxCat) y Carles Puigdemont estén "alargando la agonía y la confrontación" con el objetivo de generar "inestabilidad política" para que los independentistas "no le olviden".,JxCat acordó ayer intentar investir a Puigdemont como presidente de la Generalitat antes del 14 de mayo, a ocho días de la fecha límite antes de que sean convocadas unas nuevas eleccione