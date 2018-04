El emocionante vídeo en el que unos inmigrantes cantan tras ser rescatados en el Mediterráneo

Unas 500 personas han sido rescatadas en el Mediterráno este sábado en una operación conjunta de las ONG Proactiva Open Arms, Sos Méditerranée y Médicos Sin Fronteras, que siguen operando entre las costas de Libia e Italia con muchas dificultades.

BREAKING: The #Aquarius has rescued 2 boats in distress today, one in cooperation with @openarms_fund. With 290+ people safely on board from these 2 rescues, we are now on our way to take a transfer of more survivors from an earlier Italian coastguard rescue. Photos: Anthony Jean pic.twitter.com/aSIO6JV5Ue