Ana Pastor se mantiene neutral y espera un PP "reforzado" tras el congreso

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha evitado hoy posicionarse respecto a los candidatos a suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular y ha expresado su deseo de que el partido salga "reforzado" del congreso elegir nuevo líder que tendrá lugar el próximo mes de julio.

"No me voy a manifestar porque, siendo la presidenta de las Cortes Generales, no parece oportuno que me manifieste", ha declarado Pastor, que ha preferido mantener la neutralidad de cara al proceso de renovación interna.

"Lo importante es que mi partido, el Partido Popular, salga de este proceso muy reforzado" y en disposición de "trabajar por el futuro de España".

Pastor ha concluido su intervención ante los medios previa a su participación en la inauguración de un foro interparlamentario hispanopolaco en Santiago de Compostela resaltando la labor del Gobierno recién cesado, del que ha dicho que "ha hecho muchísimas cosas por nuestro país" y que ha posibilitado el crecimiento de la economía y el incremento de oportunidades "en todos los ámbitos".