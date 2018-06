Herrera: "Santamaría y Cospedal, que tienen bastante fuerza destructiva, tendrán que cuidar el golpe"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Celebro saludarles. Hoy es el “Hielo Day”, dicen algunos expertos en Psicología. ¿Y eso qué es lo que es? El “Yellow Day” es el día más feliz del año por el aumento de horas de sol. Entre hoy y mañana son los dos días con más horas de sol. Vamos, pasado mañana tendrá un minuto menos, tampoco es que sea... Pero bueno, un minuto menos es un minuto menos. Así hasta que lleguemos al solsticio de invierno, que es como algunos cretinos llaman a la Navidad.

Hoy es 20 de junio del 2018 y seguimos atentos al Mundial de Fútbol de Rusia. Hoy España contra Irán que es un equipo... Hombre, no les diré que muy peligroso pero como nunca sabes en esto del fútbol. Miren, ayer los japoneses y los senegaleses y selecciones. Los islandeses que pararon a la todopoderosa selección argentina. Bueno, bueno, hay que aplicarse. Hay que ponerse a ello y veremos a partir de las 8 de la tarde cómo nos lo cuentan Paco, Manolo y todos en 'Tiempo de Juego'.

ESCUCHA AQUÍ EL ANÁLISIS DE HERRERA DE ESTE MIÉRCOLES 20 DE JUNIO

Verán ustedes, antes les comentaba que la apasionante profesión de registrador de la propiedad es lo que va a tener ocupado a Rajoy a partir de ahora en Santa Pola. Lo del Registro de la Propiedad es una maravilla. !Qué pelotazo de registro he hecho esta mañana, quillo! ¡Qué bien me ha salido! ¡Qué bonito esa gente llevándose las manos a la cabeza, aplaudiendo, dándose abrazos! ¡Qué pedazo de registro has hecho hoy!

Bueno, pues esto le va a tener ocupado mientras el Partido Popular se enfrenta a una lucha por la sucesión que promete ser encarnizada, aunque ya veremos. Les digo ya veremos porque si de verdad aplican el sentido común, destrozarse demasiado en esta carrera para ser el nuevo presidente del PP... Hombre, lo acaba pagando el partido. Así que las dos favoritas, una vez autoexcluido Núñez Feijoo, es decir, Sáenz de Santamaría y de Cospedal García, que tienen bastante fuerza destructiva si quieren, tendrán que cuidar bastante el golpe.

Yo no sé si a eso se llega merced a un acuerdo o no. O si la situación está en que no se hablan ni siquiera para recordar eso, pero acordar disputa sobre ideas, no sobre excesivos personalismos, no le conviene. Además, porque este es un partido, el PP, que no está acostumbrado a estas cosas. Oiga, desde Alianza Popular... En fin, Fraga, Aznar,luego Rajoy fueron elegidos ellos solos y ahí no había nadie más. Ahí se decía este y los demás... Pues asentían y ya está.

Ahora no. Ahora hay uno que tenía todas las papeletas, que era el ungido, casi les diría que era el deseado, que ha dicho que no, que es Núñez Feijóo. Y una serie de gente próxima a Núñez Feijóo que no lo entiende. Dice: “Menudo disgusto nos hemos llevado. Tendrá que explicarlo algún día”. Hombre, él dijo esta cosa de los gallegos, que ya saben ustedes, que sí. Bueno, sí... Vamos, pero... Vamos, la legislatura gallega acaba más o menos como la legislatura en toda España y podría perfectamente dejar una para presentarse a la otra pero... Seguramente Núñez Feijóo... Yo que sé, pues tiene miedo escénico.

¿A qué? A que como se han puesto las cosas en España, como se han puesto, mañana aparezca el fuego amigo o el fuego enemigo con un álbum de fotos. Y como todos en nuestra vida, todos -yo, aquel, el otro- no resistimos un análisis medianamente severo de nuestras fotos, porque alguna vez hicimos una foto tonta o con alguien que no debíamos. Oiga, yo presentaba unos premios "illo témpore", que me acuerdo que uno de los premios, pues esto, no sé qué de la popularidad al empresario del año, se lo dimos a un narcotraficante del Campo de Gibraltar que creo que lleva en la cárcel no sé cuánto tiempo. Y ahí está la foto. Bueno, pues esas cosas pasan en la visa, ¿no?

Y Feijóo se ha hartado de explicar una foto que tiene con Marcial Dorado, un narcotraficante de tabaco. Pero si tiene alguna más y cree que alguien puede sacar ese álbum de fotos, y como se han puesto las cosas ahora en España, pues no tiene ganas de pasar por ahí.

Bueno, bien, vale, de acuerdo. Y ahora los que quedan, pues no pueden hacer uso de mucha violencia porque a lo mejor si las dos principales, Soraya y María Dolores, se atizan sin piedad, los afiliados dicen... Buscan una tercera vía. Ahí estará, esa es la oportunidad de Casado, por ejemplo. O quién sabe si de Íñigo de la Serna, que hasta las 2 de la tarde queda tiempo para presentar avales, y a lo mejor los presenta, y también es uno más junto con Margallo y otros que son candidatos a presidir el Partido Popular.

Esto, ya saben ustedes, quedarán dos, se votará, quedarán dos, y luego eso irá al Congreso en Madrid entre el 20 y el 21 de julio. Antes de eso se va a celebrar en Génova un debate televisado, que se servirá a las televisiones que lo deseen, y será parecido a los que ya ha celebrado el PSOE, ¿no? Participarán todos los candidatos. Esto, en el caso del PSOE, tiene cultura de pelea interna. Bueno, ha habido federaciones que se han masacrado entre ellos. La madrileña es experta en eso. Y, bueno... Y peleas... Pero el Partido Socialista eso lo ha digerido más o menos bien. Yo no sé si eso lo sabe digerir, o lo sabría digerir, el Partido Popular.

Por lo demás, mientras tanto aquí la cosa va a continuar en que hay una oposición de bastantes diputados -137- contra un Gobierno al que sustentan 84. Bueno, luego están los amiguitos de Podemos que en función de la política de gestos que hagas, te van a sacar adelante la tostada. Pero Pedro Sánchez se va a dedicar más a ser oposición de la oposición que a otra cosa. Porque cada cosa, es el rey de donde dije digo, digo Diego. Cada cosa que iba a hacer, ya está buscando una excusa para no hacerla. La última, hombre, un asunto de verdadera importancia, la financiación autonómica.

Ayer ya dijo que no tenía tiempo. Que no, que no, que no, que no, que... Se queda como está. Con lo cual, de esa manera, contenta a los nacionalistas/independentistas que no querían que se tocara la financiación autonómica. Es decir, que otras comunidades -Castilla y León, Andalucía- obtuviera mejor financiación porque esto siempre... Si estiras hacia arriba la manta para taparte el cuello, destapas los pies. Y esto habrá...

Esto, pues mire, por ejemplo, ha dejado a Susana Díaz sin un gran logro político porque... Susana Díaz había negociado con Rajoy, era muy batalladora contra Rajoy en esto, un acuerdo de revisión de la financiación autonómica. Y ahora viene Sánchez, de su partido, y le dice que de eso nada. Hombre, le deja a Susana Díaz, entre otras cosas, sin su discurso reivindicativo. Es decir: “Yo he conseguido... Porque nosotros hemos arrancado al Gobierno de Rajoyy. Y ahora el nuestro también nos apoya”. Pues no. Ahora lo que hay que preguntarse es si Susana Díaz va a ser tan reivindicativa como era contra Rajoy. Hoy se lo hubiéramos preguntado, porque iba a venir, pero un inoportuno esguince... Le tiene que hacer una ecografía esta mañana. No puede estar. Bueno, pues ya otro día. Le deseamos mejora en este, en ese pequeño accidente doméstico. Pero atentos a eso, ¿no? Atentos a eso que va a ser curioso ver cómo se articula ese discurso.