Expósito: “Rajoy recogió un país en ruina y un PP hecho trizas. No es justo cómo se va”

Ángel Expósito ha dedicado el monólogo de este martes, al fin de Mariano Rajoy como político, y los problemas con los que ha tenido que lidiar por el camino: " Lo comenté el pasado viernes, cuando triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez y lo mantengo hoy. No es justo como ha terminado su vida política Mariano Rajoy. Con errores propios con su pasado...con todo lo que quieras...pero no es justo. Porque Rajoy recogió un país en la ruina total y un partido hecho trizas desde dentro".

A su vez, ha desvelado las conversaciones que tuvo en cierta ocasión con Aznar, le dijo: “El país que recibe mariano es mucho peor que el que recibí yo de Felipe González, incomparable”. "Lo que no me contó Aznar fue cómo estaba el PP. Ni lo de Bárcenas, ni porque eligió a Rajoy cuando todo el mundo apostaba por Rodrigo Rato...Tampoco me contó quien era Bárcenas y quienes fueron los invitados de la Gürtell"

O algunos de los Congresos en los que participó Esperanza Aguirre. "En aquel Congreso de Valencia, tampoco contó, puede que no lo supiera, quienes eran Granados e Ignacio González o López Viejo".

"Pero así es la vida. Cuerpo a tierra que vienen los nuestros, o como dijo Andreotti...en la vida hay amigos, conocidos, adversarios, enemigos y compañeros de partido. O aquella de Adenauer: hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos mortales y los compañeros de partido".

"En fin...tiempo habrá de analizar la victoria momentánea de los independentistas catalanes con la cabeza de Rajoy...mientras tanto...nadie como él para decir la frase de Romanones: “Joder que tropa” finalizaba el director de 'La Tarde' de COPE.