Las Palmas - Alavés (Domingo, 18:30 horas | beIN)

Alavés y Las Palmas se han enfrentado en 31 partidos de competición oficial (11 de Primera, 16 de Segunda, dos de Segunda B y dos de Copa), con 12 victorias del Alavés (45 goles), 8 victorias de Las Palmas (40 goles) y 11 empates. Total: 85 goles.

11 partidos de Primera entre Alavés y Las Palmas , con seis victorias del Alavés (19 goles), dos victorias de Las Palmas (9 goles) y tres empates (dos en la pasada temporada).

Ligas en las que el Alavés ganó sus dos partidos ante Las Palmas: 2000-01 (en Primera) y 2003-04 (en Segunda).

El Alavés ha jugado 15 partidos oficiales en feudo de Las Palmas (ocho en el Insular y siete en el estadio de Gran Canaria), con tres victorias, cinco empates y siete derrotas.

Los cuatro primeros precedentes de Primera disputados en Las Palmas se jugaron en el Insular (dos victorias locales, una visitante y un empate) : 2-2 el 27 de marzo de 1955 (en la antepenúltima jornada de la temporada 54-55, con ambos equipos luchando por la permanencia, con goles de Echeandia, Juan Vázquez, Torres de penalti y Wilson), 2-1 el 30 de octubre de 1955 (con el Alavés camino de Segunda, con dos goles de Juan Vázquez y uno de Elorriaga, todos en la segunda parte), 0-3 el 10 de septiembre de 2000 (en la primera jornada de la temporada 2000-01, con un gol de Geli en el primer minuto y dos de Javi Moreno en el segundo tiempo, todos con asistencias de Jordi Cruyff) y 2-1 el 9 de marzo de 2002 ( con Las Palmas en zona de descenso y camino de Segunda , con gol de Astudillo para el Alavés y goles de Jorge y Josico para Las Palmas, ambos tras pase de Orlando).

El último precedente de Primera disputado en Las Palmas ya se jugó en el estadio de Gran Canaria : 1-1 el 23 de abril de 2017, con goles de Boateng e Ibai Gómez, y postrera expulsión de Lívaja, que sólo estuvo 4 minutos en el campo.

Los seis primeros partidos del Alavés en el estadio de Gran Canaria fueron de Segunda (dos victorias y cuatro derrotas) : 1-2 el 11 de abril de 2004 (con Las Palmas camino de Segunda B, con goles de Rubén Navarro, Rubén Castro y Edu Alonso, en el primer partido de Tino Luis como entrenador de Las Palmas), 6-1 el 2 de diciembre de 2006 ( mayor goleada local , con tres goles de Marcos Márquez y uno de David González, Mateo en propia puerta, Nauzet y Edu Alonso, y expulsión de Jandro; Las Palmas no ha vuelto a marcar seis goles en un partido de competición oficial ), 2-1 el 19 de abril de 2008 (con dos goles de Sergio Suárez y uno de Sergio Rodríguez), 2-1 el 7 de marzo de 2009 (con el Alavés camino de Segunda B, con dos goles de Marcos Márzquez y uno de Moreno), 0-2 el 25 de enero de 2014 (con goles de Vélez y Viguera de penalti, y expulsiones de Aythami en la jugada del penalti y de Vélez ya con 0-2 en el marcador) y 3-2 el 7 de junio de 2015 (en un partido intrascendente de la última jornada de la temporada 2014-15, con Las Palmas ya clasificada para la fase de ascenso y con el Alavés ya salvado, con goles de Momo de penalti, Ortuño, Héctor, Juli y Despótovich).

El único empate sin goles en los 31 partidos oficiales entre Las Palmas y Alavés se produjo en un partido de Copa disputado en el estadio Insular en 1998.

Las Palmas ya ha jugado seis partidos de esta Liga ante equipos vascos : una victoria (1-0 al Athletic), dos empates (2-2 en Anoeta y 0-0 en Bilbao) y tres derrotas (2-0 en Vitoria, 1-2 con el Éibar y 0-1 con la Real).

Las Palmas jugó ocho partidos de la última Liga ante equipos vascos : dos victorias (1-0 al Éibar y 3-1 al Athletic), dos empates (1-1 en Vitoria y 1-1 con el Alavés) y cuatro derrotas (4-1 en Anoeta, 0-1 con la Real, 3-1 en Éibar y 5-1 en Bilbao).