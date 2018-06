¿Quiénes van a ser candidatos a presidir el Partido Popular?

Hoy nuestros confidenciales hablan de la sucesión de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. Aun no hay candidaturas en firme, pero los ojos de todos se sitúan en tres nombres, Soraya Saez de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Alberto Núñez Feijóo.

Con respecto a la ex vicepresidenta del Gobierno, Jáuregui nos decía que “se le ha visto muy activa en los últimos días, aunque no puedo asegurar que vaya a ser candidata. Lo que me dicen los demóscopos es que ella tiene el apoyo de los votantes, no sé si de los afiliados.”

Por su parte, Ángel Collado se fija en el presidente de Galicia. Hay quien apunta que se le podrían estar quitando las ganas de ser candidato. “Mi impresión hace un tiempo era que Feijóo tenía intención, ahora no me atrevo a asegurarlo, pero mis apuestas siguen apuntado el presidente de Galicia” decía Collado.

A los que ha añadido Jáuregui “La operación Feijóo estaba previsto con el Partido Popular en el Gobierno, no en la oposición. Por cierto, Celia Villalobos ha recogido muchos aplausos cuando ha dicho que no tiene que haber debates ideológicos, y tiene razón. Están buscando jefe y desde la oposición. No es momento de experimentos.”

Además, Collado para terminar nos hablaba de la rivalidad evidente entre las dos posibles candidatas. “Yo sigo manteniendo mi apuesta de Núñez Feijóo. Me parece la más coherente porque además, Soraya y Cospedal se están desgastando mucho. Ambas tienen otras aspiraciones, municipales o europeas, con lo cual se juegan bastante.”

Habrá que esperar, no sabemos si mucho o poco para conocer las candidaturas a un Congreso que, eso sí, ya tiene fecha oficial. Será entre los días 20 y 21 del próximo mes de julio.