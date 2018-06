¿Que opina la Generalitat de las medidas del Gobierno en Cataluña?

Nuestros confidenciales se centran hoy en la noticia de la que nos llevamos haciendo eco toda la tarde. El Gobierno ha anunciado que levanta de manera parcial el control de las cuentas de Cataluña. Lo anuncian como un gesto de política de normalización, pero en barcelona eso no parece ser suficiente.

Es lo que nos ha asegurado Rafa de Ribot desde la ciudad condal. “En el ámbito de las percepciones, la respuesta de la Generalitat es que no se recibe como un gesto porque es lo que tocaba. Se confirma la conversación, Sánchez y Torra han hablado y me dicen que podrían reunirse en los próximos días. Aquí dicen que no van a dar una foto gratis al presidente del Gobierno, que si se reúnen va a ser para algo más allá de la decisión de hoy.”

Además, Ángel Collado nos ofrece como siempre la versión del Partido Popular. “No ha supuesto ninguna sorpresa. El PP ni Ciudadanos lo toman como el primer pago a los independentistas a cambio de darle el Gobierno” aseguraba Collado.

Además, Fernando Jáuregui desde París nos ofrece algunos apuntes a tener en cuenta. Por ejemplo en sobre la nueva ministra de Defensa, Margarita Robles. Nos asegura que el hecho de que haya pedido que el CNI esté bajo el amparo de su cartea “Ha provocado cierto recelo. Al final tener el CNI tiene su aquel y fue su exigencia para dar el sí definitivo.”