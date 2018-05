El alcalde de Jaén, Javier Márquez, asegura que el acuerdo alcanzado «es la única solución posible».

EL TRANVÍA DE JAÉN SALDRÁ DE COCHERAS

El alcalde de Jaén, Javier Márquez, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Jaén para la puesta en marcha el tranvía, que ha calificado como “muy beneficioso para la ciudad” done además todas las administraciones implicadas “entendemos que es la única solución posible”. En este contexto ha indicado que “si el Ayuntamiento no mueve ficha, si dice que no al tranvía de Jaén, no se hubiese llegado a ningún acuerdo y desde el equipo de Gobierno municipal queríamos darle una solución”.