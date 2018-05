Solana: "Para Trump no es 'America First', es 'Trump First'"

El exministro socialista Javier Solana, alto representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea hasta 2009, ha señalado este viernes en 'Herrera en Cope' que la ruptura del acuerdo nuclear por Trump con Irán “va a generar más inestabilidad” en la geopolítica mundial. Una cuestión que se evidenció la madrugada de este jueves cuando Israel atacó docenas de objetivos militares iraníes en Siria.

A este respecto, ha señalado que “la paz va a ser más difícil no solo en esta parte del mundo”, pues cada vez “es más difícil creerse la palabra de Trump”. Como ha ejemplificado, el presidente de los EE.UU. “acaba de firmar un acuerdo con Corea y ha roto otro similar” con Irán “sin ninguna explicación”.

“El presidente Trump ha estado jugado con la frase 'América primero'”, ha explicado Solana, pues en su opinión, “no es 'America First', es 'Trump First' (no es América primero, es Trump primero)”. Así, ha señalado que la decisión de romper el acuerdo trata de agradar a su “electorado" y "nada tiene que ver con la realidad de la situación. En el mundo me parece que un estadista no puede tomar una decisión de esta manera”, ha justificado.

Lo que más preocupa a Solana es que “la tensión entre Israel e Irán, que estaba más o menos sosegada, vuelva a ser un punto de tensión que llegue a operaciones de carácter militar”, ha reflexionado.