El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP) ha explicado en 'Herrera en COPE' que se ha tomado el anuncio de que el ministerio del Interior quiera retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla con “preocupación”. “Tengo plena confianza en el criterio y responsabilidad del ministro de Interior pero creo que eliminar cualquier elemento concebido para garantizar la eficacia de la frontera, tiene que venir precedido de otras actuaciones que tengan la misma eficacia". De lo contrario, ha añadido "significaría generarle un problema de mucha consideración al conjunto de España, a las ciudades autónomas y de manera particular a Ceuta, que no se puede ver desprotegida porque no habría capacidad para acoger las presión que contienen los sistemas actuales".

Juan Jesús Vivas ha recordado además que “los funcionarios que prestan servicios en esta ciudad lo hacen en condiciones de extrema dificultad y no se les puede ver desasistidos de medios disuasorios". En este sentido recuerda que "están velando por al integridad del territorio nacional y por la seguridad de todos". "Tengo plena confianza en al respuesta del ministro una vez recabados los informes de la Guardia Civil y Policía Nacional”, ha insistido.

Juan Jesús Vivas advierte de la necesitad de una “acción coordinada" con Marruecos. “Si no colaborara estos seria un caos”.

Además el presidente ceutí considera que la solución pasa por “atacar a las mafias que se enteran fácilmente de donde están las debilidades y los que se dedican sin escrúpulos a traficar con las necesidades de seres humanos”.

En este sentido, ha hecho especial hincapié en la necesidad de una política comunitaria común, al igual que ya existe en agricultura, aranceles o armonización fiscal. “¿Cómo no la vamos a tener en el fenómeno el siglo XXI?, ha concluid.