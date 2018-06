"Un país tiene derecho a hacer inviolables sus fronteras y a controlar quién tiene que entrar"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

¿Qué tal están, damas y caballeros? Son las 08:00. Son las 07:00 en Canarias. No es que sea de día, es que hay un foco encima del país. Es un foco de luz. Un foco al sol extraordinario que hace creer que, efectivamente, el verano ha llegado en este 15 de junio del 2018. Vamos a tener un fin de semana muy agradable hasta donde bien sabemos.

Un fin de semana que puede ser mucho más agradable si, además, se da la circunstancia de que la selección española hace su trabajo bien y le vence esta tarde a Portugal. Hombre, puede ser, puede no ser. Hay inestabilidad. Desde luego, los hechos que han acaecido en las últimas horas no ayudan a que haya una estabilidad absoluta en estas... Pero bueno, son profesionales, confiamos en ellos y, seguramente, veremos un buen espectáculo. Veremos un buen espectáculo. Y si el espectáculo, además, se salda con la victoria del combinado español, mejor que mejor.

Aquí hay buen tiempo. Ahora mismo en España hoy tenemos buen tiempo, pero eso no quiere decir que en todo el Mediterráneo haya buen tiempo. Hay mal tiempo. Y ese mal tiempo está haciendo que los barcos que vienen, el Aquarius y la compañía italiana, con la idea de llegar a Valencia, se vayan a retrasar un poco. Se van a retrasar y van a llegar a Valencia quizás el sábado por la noche, el domingo a primera hora.

Y ya el Gobierno, y ya el Gobierno de los gestos, el Gobierno que se ponía en esa carrera para ver quién era el más bueno y el que más abría los brazos a los demás, ya está diciendo que a los que vengan habrá que ver quién puede llegar en condición de refugiado y quién va a tener que ir a un centro de internamiento de extranjeros. Y a quién se le puede devolver. O sea, que una cosa me parece a mí que son las primeras declaraciones y luego llega la realidad. La realidad que hace que, por ejemplo, ahora también el Gobierno esté diciendo por boca de Marlaska que están estudiando a ver qué hacen con las concertinas de Ceuta y Melilla, de la Valla de Ceuta y Melilla, y ver si hay alguna otra alternativa.

La Valla de Melilla de 6 metros o más. En fin, subirla requiere muchas ganas de subirla, pericia y fuerza. Juventud. Y, luego, al final te encuentras con una alambrada que... En fin, sortearla no resulta fácil. Bueno, si quitan las concertinas sí. Dice la Guardia Civil y la Policía: “Pues si quitan ustedes la concertina, o mandan aquí más refuerzos, más Guardia Civil y Policía, o los dos mil y pico que han entrado en lo que va de año se van a convertir en muchos más porque, tal y como amenaza Marruecos, hay allí no sé cuántos esperando en el monte Gurugú”. Pues ya veremos si eso, si ese cambio de política de control de fronteras, que es una irresponsabilidad tomárselo a la ligera, hacer de eso de nuevo un gesto, esas políticas de gestualidad y de marketing que hace el Gobierno, veremos si esa irresponsabilidad cuesta algún disgusto a la integridad de las fronteras españolas.

Porque se puede ser muy bueno y se debe ser muy bueno y darse todos los golpes de pecho que queramos, pero la realidad es que la frontera de un país... Un país tiene derecho a hacer inviolables sus fronteras y a controlar quién tiene que entrar y cómo tiene que entrar. No saltando una valla.

Bueno, pues atentos a la pantalla. Otra cosa que tiene, otra patata de la que también se va a tener que hacer cargo el Gobierno, y que se le ha quitado de encima del juez Llarena. Cuando reclamaban el traslado de los presos, de los políticos presos a las cárceles de Cataluña, los implicados en este sumario que está a punto de acabar, por cierto, el juez Llarena, decía el Gobierno: “No, no. Eso no nos compete a nosotros. Eso lo decide el juez”. Y el juez ha dicho: “A mí no me coloques esta patata que bastante patata tengo ya. Eso depende de Instituciones Penitenciarias”. Es muy razonable que estén cerca de donde esté el juez instructor porque si cada vez que les llama tiene que venir un furgón de Guardia Civil desde Gerona hasta el Supremo.... Pues, oiga, pone las cosas complicadas. Pero eso lo decide Instituciones Penitenciarias.

¿Pasaría algo porque se los llevaran a Cataluña? No, más allá de la operatividad. En fin, no se está traicionando al proceso, ni se está, o no se está traicionando la Justicia ni se está haciendo una cesión. No, se está acercando a un tipo que está preso preventivo un poco más cerca de su casa. Bueno, eso fue una política de dispersión de presos que en su momento funcionó con una banda terrorista, pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de otra cosa, pero esa decisión la tiene que tomar el Gobierno.

Este Gobierno que lleva, por cierto, sin someterse a preguntas de la prensa, su presidente, desde el 25 de mayo cuando anunció la moción de censura. Es que ni acudió con el primer ministro irlandés. Deferencia que se ha tenido siempre con los que vienen a saludar a Moncloa. Nada, nada. Porque, además, ahora Pedro Sánchez se le puede preguntar por otro cactus que le crece en el jardín, entre las rosas, que es la imputación en un proceso del ministro de Agricultura Luis Planas.

¿Qué proceso es ese? Proceso no... En fin. Y, además, seguramente va a ser desimputado en las próximas horas. Pero es verdad que cuando fue nombrado estaba imputado en un proceso de pozos ilegales de Doñana de cuando él era consejero de Agricultura. Pues había un par de fincas en Doñana que utilizaban agua de forma irregular y dice el juez instructor: “Es que esto lo sabía el consejero de Agricultura y no hizo nada. Y lo sabían dos alcaldes de Almonte y también hay que imputarles”. A decir de intérpretes jurídicos, eso no se sostiene demasiado. Pero es verdad que aquí vuelve la hemeroteca maldita. “Ningún político que esté imputado puede ser o puede desempeñar un cargo público”, eso lo decía Pedro Sánchez.

Y ahora te encuentras con que además que has tenido que cesar a uno porque había utilizado sociedades con Hacienda, el de Cultura, ahora te pueden pedir la dimisión del ministro de Agricultura. Que también es mala suerte, porque es que es uno de los mejores nombramientos de este Gobierno. Es un tipo que conoce bien su negociado. Un tipo sensato, dialogante, conoce Bruselas, tiene la cabeza muy bien amueblada, y el caso seguramente es una chorrada. Pero la hemeroteca maldita siempre vuelve. Claro, como no quiere que le pregunten por ninguna de estas cosas, Sánchez 'disappeared'. No aparece. No aparece.

Y hoy en el Consejo de Ministros habrá nombramientos, entre ellos la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, y el delegado del Gobierno en Andalucía, que va a ser Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. También hay delegado del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y en el País Vasco, Jesús Loza.

En el caso de Andalucía, Rodríguez Gómez de Celis, es un íntimo adversario, vamos a llamarlo así, de Susana Díaz. Han sido muy amigos, también es verdad. Adversarios, adversarios, adversarios. Cuando Pedro Sánchez estaba solo en Andalucía, solo, hasta que no le apoyó el alcalde de Dos Hermanas, el único que estaba con Pedro Sánchez era Gómez de Celis. Fue el primero en creer en él, la verdad. Todo sea dicho. Y ahora es delegado del Gobierno. Algunos dicen : “Menudo sándwich se le va a hacer Sánchez a Susana Díaz con un ministro de Agricultura que fue su adversario en primarias, Luis planas, y el delegado del Gobierno, que es un íntimo adversario, pero adversario de verdad”. Bueno, la semana que viene hablaremos con Susana Díaz. Le preguntaremos por estas cosas.