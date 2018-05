Pablo Casado niega irregularidades en su carrera de Derecho: "Sufro una indefensión tremenda”

“La información es falsa. El periodismo ha llegado a tener que publicar una información basándose en difamaciones anónimas de algo que ha pasado hace 15 años y que se puede explicar”. Así se ha pronunciado Pablo Casado este miércoles en 'Herrera en Cope' después de que el diario 'El Mundo' haya publicado que dirigentes del PP, entre ellos Esperanza Aguirre, presionaron a sus profesores para que aprobara con "facilidades" y "ligerezas” la carrera de Derecho.

Según la cabecera, Casado aprobó de golpe la mitad de la carrera nada más lograr su primer escaño como diputado en 2007 y después de tardar siete años en superar la otra mitad. Concretamente, 'El Mundo' señala que el dirigente del Partido Popular empezó sus estudios en Icade en 1999, si bien los trasladó después al Cardenal Cisneros, un centro público-privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

A este respecto, Casado ha dicho que llegó a la Complutense “con media carrera de Derecho y un tercio de la carrera de Administración de Empresas aprobada. Después de pasar por las convalidaciones, voy superando durante dos cursos las que tenía hasta que en el último curso supero 12, lo cual no es nada raro”.

”En el plan antiguo si hay 5 asignaturas por curso, y haces dos carreras a la vez, esos alumnos como poco tendrían 10 asignaturas por curso, si les ha quedado una en otro año las podían superar”, ha ejemplificado.

El dirigente popular también ha incidido en que los periodistas que firman la información no la han contrastado con la universidad, así como que Esperanza Aguirre, la principal dirigente aludida, ha negado los hechos este miércoles ante los micrófonos de Carlos Herrera.

En opinión de Casado, sufre una “indefensión tremenda” porque “esto no es atacar a una persona que está en política, esto es aniquilar la capacidad profesional de alguien que lo que espera es no estar toda la vida en política”. Además, ha lamentado que “se ha cruzado una línea roja”.

“¿Por qué se vulnera el artículo 197 del Código Penal que es que los expedientes académicos son secretos? ¿Mañana qué me voy a encontrar, un análisis de sangre?”, ha cuestionado.

Preguntado por si existe una caza contra él, Casado ha dicho que no cree en “teorías conspiranoicas”, si bien le resulta “muy extraño” que “en el último mes estén aflorando cuestiones sin relevancia informativa” contra él. “Yo tengo los títulos que vienen en mi currículum formalmente expedidos. No he mentido”, se ha excusado Pablo Casado.