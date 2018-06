Herrera, a Rajoy: "Usted devolvió la confianza en España cuando nadie daba un duro"

Carlos Herrera ha resaltado en su monólogo de este viernes el papel de Rajoy al frente del Gobierno de España el día que una moción de censura ha terminado con su trayectoria como presidente. El comunicador ha resaltado que el líder del PP ha sido "un superviviente". "Sobrevivió a Aznar, al Congreso de Valencia aquel en el que le querían hacer también la 13-14, a los mercados... Ha sido un superviviente a los banqueros del Ibex, a la crisis, hasta a los casos de corrupción. Pero es que el panorama que tiene por delante es tembloroso. Rajoy y el que llegue. A no ser que se meta en una refundación", ha dicho.

El comunicador ha destacado que Rajoy ha sido muy criticado por pasar la tarde de la moción de censura en el reservado de un restaurante de Madrid y no en el Congreso. "Pero es que Rajoy hace una semana, cuando estuvo en nuestro programa, no se podía imaginar lo que iba a pasar. Había conseguido un buen acuerdo presupuestario, no exento de dificultades, había sacado unos presupuestos, tenía una legislatura por delante... En fin... Más o menos tranquila. Pues ya ven ustedes, nunca digas tranquilo. Presupuestos aprobados y dos años por delante... Pues en ocho días quién te iba a decir que ibas a estar fuera de la Moncloa empujado por los mismos con los que habías pactado, a quienes, por cierto, les ha llenado el bolsillo de pasta. ¿Quién te lo iba a decir? Hoy deja La Moncloa. Hoy se va a su casa. Mañana jurará el otro o prometerá o hará lo que tenga que hacer y, pues, seguramente, mañana se irá a dormir a La Moncloa el nuevo.

Entre sus logros, Herrera destaca que Rajoy "evitó el rescate de España cuando se lo pedían en editoriales hasta 'El País'. Devolvió la confianza en España cuando en 2012 nadie daba un duro por nuestro país de cómo dejaron este país los socialistas. Y vaya usted a saber cómo lo puede dejar este que llega".

