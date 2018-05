Marcos Alonso: "Me esperaba no estar en el Mundial"

Marcos Alonso, defensa internacional del Chelsea, habló este martes sobre su ausencia en la lista de Julen Lopetegui para el Mundial de Rusia y reconoció que no se esperaba estar entre los convocados.

"Sí me lo esperaba. No vi la lista en directo y tampoco sabía que no iba a ser llamado hasta que no me lo dijeron", apuntó Alonso, que desveló que Lopetegui "no" habló con él para explicarle esa ausencia de la lista.

Aún así, Marcos Alonso se mostró esperanzado en que la selección "vuelva a casa con la copa de campeones".

El jugador madrileño ahora se encuentra de vacaciones tras terminar la temporada con su equipo.

"Después de una temporada larga por fin hay un poco de descanso para cargar las pilas. Estoy contento con la temporada en el Chelsea y ahora mismo tranquilo. Voy a descansar y seguir trabajando para que el año que viene sea mejor", declaró Alonso, que participó en un torneo de pádel benéfico de la Fundación Clínica Menorca para la lucha contra el cáncer de mama.