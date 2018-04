Simeone: "Haré lo más conveniente para el equipo, no para Costa o para mí"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este miércoles, en la víspera del partido de ida de semifinales de la Liga Europa contra el Arsenal, que se enfrentan "a un rival con mucha historia en Europa", al tiempo que no despejó la incógnita sobre la presencia de Diego Costa.

"El de mañana es un día especial, ya que nos enfrentamos a un rival fuerte, un rival con historia dentro de Europa. Existe mucha ilusión por parte de los dos clubes por jugar esta final", comentó el argentino en la sala de prensa del Emirates Stadium.

Simeone, además, rehusó colgarse el cartel de favorito en la eliminatoria y dijo que se limita a "aceptar la realidad" y que "ese juego de favoritos lo utilizan los medios".

"El fútbol es un juego que cambia continuamente. Yo me limito a aceptar la realidad: ese juego de favoritos lo utilizan los periodistas. Más allá de los favoritismos, la realidad es cuando el árbitro pita y comienza el partido", señaló.

"Los grandes equipos del mundo se potencian con las victorias y los títulos. La Europa League que conseguimos cuando llegué, aunque el club ya había conquistado una con Quique (Sánchez-Flores), nos dio la certeza de que íbamos por el camino correcto. Ahora hace tiempo que no nos toca ganar, pero estamos ahí compitiendo y buscando que aparezca esta nueva opción", explicó Simeone.

Preguntado sobre Diego Costa, quien no ha disputado los tres últimos partidos por una lesión muscular pero entró en la convocatoria y se entrenó con el grupo, el preparador argentino insistió en que hará "lo más conveniente para el equipo".

"Tratamos de evaluar los factores. Hablo con el futbolista, con los doctores y conmigo mismo, y mañana haré lo más conveniente para el equipo, no para Diego ni para mí", declaró.

"Las características de Costa las han sufrido muchos equipos, tanto de Inglaterra como de Europa. Está mejor; ayer hizo un buen entrenamiento. Mañana decidiremos si juega de inicio o no", puntualizó.

Además, Simeone no dudó en elogiar a su colega Arsene Wenger, quien el jueves afrontará su último partido europeo en el banquillo del Emirates Stadium. El veterano técnico galo, de 68 años, dejará el Arsenal el próximo mes de junio después de 22 en el cargo.

"Sólo me viene admiración por un grandísimo profesional como es él. Para mantenerse tanto tiempo a este nivel se ha tenido que reinventar muchísimas veces. Para mí, que soy un entrenador joven, es de observar, de mirar y de admirar: esa es la mejor palabra para describir al 'míster'. Es muy difícil sostenerte en el lugar que estamos nosotros. El lugar que ha tenido y tiene Wenger en el mundo del fútbol es maravilloso", sostuvo.

"Me gusta la valentía en el fútbol, y el Arsenal fue siempre un equipo valiente. Ayer vimos el partido del Liverpool y no me imagino un ambiente menor mañana; con mucha pasión y un equipo con buenos futbolistas de media cancha en adelante", explicó.

"Cuando empecé el primer año no me imaginé llegar a seis finales porque yo vivo el día a día -manifestó Simeone-. La mejor manera de preparar el futuro es preparar el presente. No creo que el 'míster' pensara al principio en llegar a estos 22 años".