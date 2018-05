DIEGO COSTA: "Griezmann sabe que si se va no hay vuelta atrás, que lo piense"

Diego Costa, delantero del Atlético de Madrid, explicó este miércoles que el francés Antoine Griezmann, pretendido por el Barcelona, "sabe que si se va" a otro club, "no hay vuelta atrás", por lo que dijo que lo "piense tranquilamente", al tiempo que afirmó que le ve "muy bien, centrado y enchufadísimo".

El atacante ya salió del equipo rojiblanco, en 2014, rumbo al Chelsea para después volver al conjunto madrileño esta campaña. "Yo me fui y fui feliz, gané cosas, pasé una experiencia nueva y es una decisión que tomé yo con mi familia. Él es bastante grande y sabe que es una referencia, un ídolo y la afición le quiere. Yo tuve la felicidad de poder volver y estar aquí otra vez, por suerte", dijo.

"Él sabe si se va no hay vuelta atrás, que lo piense tranquilamente. Se le ve muy tranquilo, está muy centrado y la gente habla demasiado", remarcó.

"A Griezmann le veo muy bien, está muy centrado, divertido... Muy todo. Griezmann, si algo te puedo decir, es la manera que está dentro del vestuario con nosotros, que no está pasando nada en su vida. Está muy normal. No le veo en ningún momento distinto de cuando llegué y los compañeros también me dicen lo mismo", apuntó.

"Lo veo enchufadísimo. Lo único que le veo de verdad es que tiene muchas ganas de ganar. Está feliz y seguramente no le afecta. Al contrario, le motiva muchísimo", explicó durante el día abierto a los medios de comunicación en el estadio Wanda Metropolitano con motivo de la final de la Liga Europa del próximo día 16 en Lyon.

"Creo que Griezmann es bastante grande para saber lo que tiene que hacer. Para un jugador que el Barcelona se interese por ti te sientes importante. Él sabe lo importante que es para nosotros, sabe lo que le queremos aquí y es una decisión suya. Si él se va o no, tiene que hacerlo él o su familia. Yo le veo centrado, como todo el grupo. Ahora mismo está pensando en ganar un título", declaró.

"Si tu lo ves, los delanteros que se han ido siempre han ganado algo y han dejado su historia. Si Griezmann quiere salir tiene que dejar su historia. Lo veo muy centrado para ganar este título", continuó el atacante internacional español.

Todas las preguntas a Diego Costa fueron sobre el futuro de Griezmann. En la última, el atacante ya bromeó: "Yo me quedo, sabes que estoy muy bien, muy feliz y soy también importante para el equipo. Griezmann es mi compañero y nos hacemos las cosas más fáciles. Somos muy felices y está encantadísimo", resaltó.

FILIPE LUIS: "Estoy seguro de que Griezmann, hoy por hoy, es barato"

El futbolista brasileño del Atlético de Madrid Filipe Luis dijo que su compañero francés Antoine Griezmann, pretendido por el Barcelona y con una cláusula de 100 millones de euros a partir del final de esta temporada, a su juicio es "barato", pero dijo que eso no les afecta en la final de la Liga Europa.

"Estoy seguro que Griezmann hoy por hoy es barato, parece que es imposible pagar 100 millones de euros por un jugador; pero hoy es barato, es una realidad. Eso no afecta, pero nosotros no estamos pensando en eso porque si se va, se va a ir después de la final. Él quiere ganar, nosotros queremos ganar y no afecta mucho", aseguró.

El lateral brasileño, que compareció junto a su compañero Diego Costa en el Día de Medios organizado por el club y la UEFA una semana antes de la final de la Liga Europa contra el Olympique de Marsella francés, se reafirmó en que su compañero es "barato" y puede serlo más si hace una gran final.

"Se hizo barato y se puede hacer más barato aún si hace una gran final y la gana. Estamos encantados de jugar con él, de trabajar con él, este club ha demostrado que puede luchar y no solo somos Griezmann. Es sin duda el jugador más determinante de esta temporada, pero nosotros le ayudamos a ser lo que es hoy", agregó.

"Queremos que él se quede, pero lo que pase es una cosa ajena, esta es una semana muy bonita, un partido que vamos a disfrutar porque puede que no vuelva nunca. Queremos disfrutar al máximo, verle feliz con ese trofeo", zanjó Filipe Luis.

KOKE: "Es un orgullo que el Barça quiera a Griezmann pero está con nosotros"

El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge 'Koke' Resurrección dijo que es "un orgullo" que "un equipo tan grande como el Barcelona" quiera a su compañero francés Antoine Griezmann, pero recordó que el jugador está con ellos, "tiene contrato" y que querrá "ganar el título" de la Liga Europa.

"Es un orgullo que un equipo tan grande como el Barcelona quiera a Griezmann, pero la realidad es que está con nosotros, que va a querer ganar el título con nosotros, y al final de temporada se verá. Tiene contrato con el Atlético", manifestó Koke en la sala de prensa del estadio Wanda Metropolitano.

El centrocampista vallecano, que compareció en el Día de Medios organizado por el club una semana antes de la final de la Liga Europa junto a los capitanes rojiblancos, Gabi Fernández y el uruguayo Diego Godín, dijo que "no les gusta" que otros clubes "toquen a sus compañeros" porque quieren que "sigan todos los posibles" porque el Atlético tiene "un grandísimo equipo".

GABI: "Son cosas que no podemos controlar y que llevamos todo el año hablando"

"Estoy orgulloso de este vestuario. Cada uno ha sabido asumir la responsabilidad", abundó el capitán del Atlético, en su valoración de una temporada de la que repasó que ha habido "jugadores desestabilizados por otros equipos" y "sobre todo", la plantilla se ha quedado "con tan poca gente". "Eso pasa factura", dijo.

"Y, aun así, nos hemos plantado en una final y en el partido más importante de la temporada", prosiguió Gabi, preguntado, como todos sus compañeros que comparecieron ante la prensa en el día de medios con motivo de la final de la Liga Europa en el Metropolitano, por el futuro del francés Antoine Griezmann, pretendido por el Barcelona.

"Son cosas que no podemos controlar y que llevamos todo el año hablando. La única manera es ayudarlo a que se sienta bien con nosotros, que es lo que estamos haciendo, y nuestra única responsabilidad es que rinda con este grupo y, como lo está haciendo, estamos muy tranquilos. Estamos pensando una final y el futuro de Griezmann ya se verá", respondió el capitán.

"No voy a entrar a valorar si es barato o caro Antoine. Para nosotros es un jugador muy importante y puede jugar en cualquier equipo del mundo. Queremos centrarnos en la final. Es la realidad. Llevamos todo el año hablando de Antoine, nos toca dar la cara en su situación y lo único que queremos es ganar el título", concluyó.

SAÚL: "A Griezmann lo veo extra-motivado para la final"

Saúl Ñíguez, centrocampista del Atlético de Madrid, ve a Antoine Griezmann "extra-motivado" para la final de la Liga Europa contra el Marsella, remarcó que está siendo "el mejor jugador" del equipo rojiblanco esta temporada y afirmó que, "cada vez que se pone la camiseta, da todo" por su actual conjunto.

"Lo único que veo a Griezmann es que, cada vez que se pone la camiseta del Atlético de Madrid, da todo por el equipo, que es lo que los compañeros le pedimos. El futuro no lo sabemos, sabemos que está contento, se ve cada vez que juega, y lo único que importa es que cada vez que se pone la camiseta del Atlético da todo", valoró en rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano.

"'Grizi' está extra-motivado, no porque se juegue cerca de su ciudad (Macon), que también, sino porque tiene ganas de ganar un título con el Atlético de Madrid y ser importante en la final. Él quiere siempre seguir creciendo, está siendo el mejor jugador y sabe que en esta final quiere dar un paso adelante", añadió el jugador.

Saúl debutó con 17 años con el Atlético en la Liga Europa que después conquistó el equipo rojiblanco en Bucarest ante el Athletic Club en 2012. "A nivel personal, cuando debuté con el Atlético de Madrid en 2012, que fuimos campeones, en la celebración se lo estaba comentando a mis compañeros Kader y Pedro que para mí estaba siendo un momento especial, pero que quería ganarla jugando minutos y siendo un jugador importante. Con trabajo está llegando lo que les comenté, que era un sueño para mí", explicó.

También habló de su compañero Lucas Hernández: "Tiene una proyección mundial. Si tiene la cabeza centrada, como la está teniendo ahora mismo, pienso que puede ser uno de los mejores centrales del mundo".